LPG Crisis : എൽപിജി ക്ഷാമം രൂക്ഷം: തിങ്കളാഴ്ച സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി ഹോട്ടലുകൾ അടച്ച് സമരം

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ബുധന്, 18 മാര്ച്ച് 2026 (08:43 IST)
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് എല്പിജി ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളുടെ കടുത്ത ക്ഷാമം തുടരുന്നതിനിടെ ഹോട്ടല് മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായി. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് അടിയന്തര നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹോട്ടല് ഉടമകള് തിങ്കളാഴ്ച സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി ഹോട്ടലുകള് അടച്ച് പ്രതിഷേധിക്കും.
കേരള ഹോട്ടല് ആന്ഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് അസോസിയേഷന് (KHRA) നേതൃത്വത്തില് സംസ്ഥാനത്തെ ഹോട്ടലുകളും ഭക്ഷണശാലകളും അടച്ചിടാനാണ് തീരുമാനം. എല്പിജി വിതരണം മുന്ഗണനാപൂര്വം ഉറപ്പാക്കണമെന്നതാണ് പ്രധാന ആവശ്യം.
പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി എല്പിജി ബോട്ട്ലിംഗ് പ്ലാന്റുകളിലേക്ക് മാര്ച്ചുകളും സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് സംഘടന അറിയിച്ചു. പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാത്ത പക്ഷം സമരം ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
കമര്ഷ്യല് എല്പിജി ലഭ്യത കുറവായതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ നിരവധി ഹോട്ടലുകള് പ്രവര്ത്തനം കുറയ്ക്കുകയോ താല്ക്കാലികമായി അടയ്ക്കുകയോ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഗ്യാസ് സപ്ലൈ അനിശ്ചിതത്വം ദിനംപ്രതി പ്രവര്ത്തനങ്ങളെ ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്.ചില പ്രദേശങ്ങളില് ഇതിനകം തന്നെ വലിയ ശതമാനം ഭക്ഷണശാലകള് പ്രവര്ത്തനം നിര്ത്തിയതായി റിപ്പോര്ട്ടുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഡൊമസ്റ്റിക് ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് മുന്ഗണന നല്കുന്ന നിലവിലെ വിതരണം സംവിധാനം ഹോട്ടല് മേഖലയെ അവഗണിക്കുകയാണെന്ന് സംഘടന വ്യക്തമാക്കി. ഹോട്ടലുകള് അനിവാര്യ സേവനവിഭാഗമായി പരിഗണിച്ച് സ്ഥിരമായ ഗ്യാസ് വിതരണം ഉറപ്പാക്കണമെന്നാണ് സംഘടനയുടെ ആവശ്യം. ക്ഷാമം മുതലെടുത്ത് സ്വകാര്യ വിതരണക്കാര് വില വര്ധിപ്പിക്കുന്നതായും ഹോട്ടല് ഉടമകള് ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്.