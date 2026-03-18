കൊയിലാണ്ടിയിൽ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ പോസ്റ്റിലിടിച്ച് 3 എം.ബി.ബി.എസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ബുധന്, 18 മാര്ച്ച് 2026 (09:06 IST)
കോഴിക്കോട് കൊയിലാണ്ടിയില് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടര് പോസ്റ്റിലിടിച്ച് ഓടയിലേക്ക് മറിഞ്ഞതിനെ തുടര്ന്ന് മൂന്ന് എം.ബി.ബി.എസ് വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം.മലബാര് മെഡിക്കല് കോളേജിലെ വിദ്യാര്ഥികളായ നന്ദകിഷോര്, അബിയാന്, അഭിനവ് എന്നിവരാണ് അപകടത്തില് മരിച്ചത്. പുലര്ച്ചെ രണ്ടരയോടെയായിരുന്നു അപകടം. മൂന്ന് പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങളും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
സംഭവത്തില് പോലീസ് സഹപാഠികളില് നിന്ന് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി. സ്കൂട്ടറിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായതാണ് അപകടകാരണമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. 3 വിദ്യാര്ഥികളും സംഭവസ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ മരിച്ചതായി പ്രദേശവാസികള് പറയുന്നു.