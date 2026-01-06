Vande Bharat Sleeper: ആദ്യത്തെ 12 വന്ദേഭാരത് സ്ലീപ്പറുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം കേരളത്തിന്, പരിഗണനയിൽ ഈ റൂട്ടുകൾ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ചൊവ്വ, 6 ജനുവരി 2026 (15:17 IST)
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിന്റെ റെയില്വേ വികസനത്തിന് കരുത്ത് പകരാന് സംസ്ഥാനത്തിന് രണ്ട് വന്ദേഭാരത് സ്ലീപ്പര് ട്രെയിനുകളും ഒരു അമൃത് ഭാരത് ട്രെയിനും അനുവദിക്കാന് കേന്ദ്ര റെയില്വേ മന്ത്രാലയം ഒരുങ്ങുന്നു. രാജ്യത്ത് ഈ വര്ഷം പുറത്തിറക്കുന്ന ആദ്യ 12 സ്ലീപ്പര് വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകളില് രണ്ടെണ്ണമാണ് കേരളത്തിന് ലഭിക്കുക. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില് കൂടിയാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഈ സുപ്രധാന നീക്കം.
തിരുവനന്തപുരം - ചെന്നൈ, തിരുവനന്തപുരം - ബെംഗളൂരു എന്നീ രണ്ട് സുപ്രധാന റൂട്ടുകളിലായിരിക്കും വന്ദേഭാരത് സ്ലീപ്പര് സര്വീസ് നടത്തുക. രാത്രി വൈകി പുറപ്പെട്ട് പിറ്റേദിവസം അതിരാവിലെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്ന രീതിയിലാണ് സമയം ക്രമീകരിക്കുക. നിലവിലുള്ള ട്രെയിനുകളെക്കാള് ഏറ്റവും വേഗത്തില് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്ന സര്വീസുകളായിരിക്കും ഇവ.
സൗകര്യങ്ങള്
ആകെ 16 കോച്ചുകളുള്ള വന്ദേഭാരത് സ്ലീപ്പര് ട്രെയിനില് 823 ബെര്ത്തുകളാണുള്ളത്.
11 തേര്ഡ് എസി (3-tier AC) കോച്ചുകള്
4 സെക്കന്ഡ് എസി (2-tier AC) കോച്ചുകള്
1 ഫസ്റ്റ് എസി കോച്ച്
മണിക്കൂറില് 160 മുതല് 180 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗത്തില് സഞ്ചരിക്കാന് ശേഷിയുള്ളതാണ് ഈ അത്യാധുനിക സ്ലീപ്പര് ട്രെയിനുകള്.
അമൃത് ഭാരത് ട്രെയിന്
അതിഥിത്തൊഴിലാളികളെയും സാധാരണക്കാരെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള അമൃത് ഭാരത് സര്വീസ് എറണാകുളത്തു നിന്നു ബിഹാറിലെ ജോഗ്ബനിയിലേക്കാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. സ്ലീപ്പര് ക്ലാസും ജനറല് സെക്കന്ഡ് ക്ലാസ് കോച്ചുകളും മാത്രമുള്ള ഈ ട്രെയിനില് രണ്ട് എന്ജിനുകള് ഉള്ളതിനാല് വേഗത്തില് യാത്ര പൂര്ത്തിയാക്കാന് സാധിക്കും.