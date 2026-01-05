തിങ്കള്‍, 5 ജനുവരി 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

നിയമനം കിട്ടുന്നതിന് കൈക്കൂലി കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഒരു ദശാബ്ദമായി കേരളത്തിലില്ല: മുഖ്യമന്ത്രി

Pinarayi Vijayan on actress attacked case, Adoor Prakash Dileep Case Actress Attacked, Actress Attacked Case Government Appeal, Dileep targeting Manju Warrier, Dileep and Manju Warrier, Actress Attacked Case Verdict Live Updates, Actress Attacked Cas
Pinarayi Vijayan
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified തിങ്കള്‍, 5 ജനുവരി 2026 (10:57 IST)
നിയമനം കിട്ടുന്നതിന് കൈക്കൂലി കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഒരു ദശാബ്ദമായി കേരളത്തിലില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. ഇത്തരത്തില്‍ ഒരു തരത്തിലുള്ള അഴിമതിയും വെച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുന്‍പ് ഇത്തരം പ്രവണതകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. സര്‍ക്കാര്‍ കര്‍ക്കശ സമീപനം സ്വീകരിച്ചതോടെയാണ് അതില്ലാതായതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അഴിമതിക്കുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടവര്‍ അത് തിരികെ കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഉദ്യോഗസ്ഥതലത്തില്‍ ചുമതലയുള്ള ചിലര്‍ അത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരില്‍ പലരും വിജിലന്‍സിന്റെ പിടിയിലാകുന്നുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അതേസമയം സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ 12-ാം ശമ്പള പരിഷ്‌കരണം ബജറ്റിനുമുന്‍പ് പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും. മാര്‍ച്ചില്‍ പുതിയ ശമ്പളം നല്‍കുന്ന തരത്തിലാണ് നടപടികള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നത്. 2024 ജൂലായ് ഒന്നുമുതല്‍ മുന്‍കാലപ്രാബല്യത്തോടെയാകും പരിഷ്‌കരണം. പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പിന്‍വലിക്കുന്നതടക്കമുള്ള ജനപ്രിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്നും ഉറപ്പാണ്. ഇടതുമുന്നണിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനമായ 2,500 രൂപ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ തുക എത്തിക്കണമെന്നാണ് സൂചന.

ശമ്പളപരിഷ്‌കരണ കമ്മിഷനു പകരം സര്‍ക്കാര്‍ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ, ഉദ്യോഗസ്ഥസമിതി ഫോര്‍മുല തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയതീരുമാനം വന്നാലുടന്‍ പ്രഖ്യാപനം നടക്കും. കഴിഞ്ഞ ശമ്പളപരിഷ്‌കരണ സമയത്ത് അടിസ്ഥാനശമ്പളത്തിന്റ 1.37 മടങ്ങ് കണക്കാക്കി പുതിയ അടിസ്ഥാനശമ്പളം നിശ്ചയിക്കുകയായിരുന്നു. അന്ന് 27 ശതമാനം ക്ഷാമബത്തയും 10 ശതമാനം ഫിറ്റ്‌മെന്റ് ബെനിഫിറ്റും ചേര്‍ത്ത് 37 ശതമാനം വര്‍ധനയാണുണ്ടായത്. ഇത്തവണ 38 ശതമാനം വര്‍ധന വരുമെന്നാണ് സൂചന.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :