തിങ്കള്‍, 5 ജനുവരി 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

പാലക്കാട് വലത് കൈ മുറിച്ച് മാറ്റിയ കുട്ടിക്ക് സ്പോൺസർഷിപ്പ് പദ്ധതിയിലൂടെ പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാന്‍ ഉത്തരവ്

Veena George, Palakkad News,Kerala News,Health Minister,ആരോഗ്യമന്ത്രി, വീണാജോർജ്, കേരളാവാർത്ത
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified തിങ്കള്‍, 5 ജനുവരി 2026 (16:29 IST)
പാലക്കാട് ജില്ലയില്‍ വലത് കൈ മുറിച്ച് മാറ്റേണ്ടിവന്ന പെണ്‍കുട്ടിക്ക് വനിത ശിശുവികസന വകുപ്പിന്റെ സ്പോണ്‍സര്‍ഷിപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം സമഗ്ര പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാന്‍ ഉത്തരവിറക്കിയതായി ആരോഗ്യ-വനിത ശിശുവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്.
കുട്ടിക്ക് നിലവില്‍ കൃത്രിമ കൈ സ്ഥാപിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടെന്നും അതിന് വലിയ സാമ്പത്തിക ചെലവ് ആവശ്യമായതിനാല്‍ കുടുംബത്തിന് ഇത് വഹിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നും വിലയിരുത്തലില്‍ വ്യക്തമായി.

കുട്ടിയുടെ കുടുംബം സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നില്‍ക്കുന്ന വിഭാഗത്തിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ്, അടിയന്തിര ധനസഹായത്തിന്റെ ആവശ്യകത കണക്കിലെടുത്ത് മിഷന്‍ വാത്സല്യ മാര്‍ഗരേഖ പ്രകാരമുള്ള സ്പോണ്‍സര്‍ഷിപ്പ് പദ്ധതിയില്‍ കുട്ടിയെ ഉള്‍പ്പെടുത്തികൊണ്ട് അനുമതി നല്‍കിയത്. കൃത്രിമ കൈ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ചെലവുകള്‍ ബാല നിധിയില്‍ നിന്ന് ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കി നിര്‍വഹിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ് അന്വേഷണത്തിന് നിര്‍ദേശം നല്‍കുകയും കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമായ വിദഗ്ധ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാന്‍ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകള്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ, കുട്ടിയുടെ ചികിത്സയ്ക്കും പുനരധിവാസത്തിനുമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയില്‍ നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചതായും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇക്കാര്യത്തില്‍ കെ. ബാബു എംഎല്‍എ വിഷയം സര്‍ക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തിയതായും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യവും ഭാവിയും മുന്‍നിര്‍ത്തി എല്ലാ ആവശ്യമായ സഹായങ്ങളും സര്‍ക്കാര്‍ തലത്തില്‍ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ് വ്യക്തമാക്കി.



അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :