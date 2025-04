Vaibhav Suryavanshi : ബാറ്റിംഗ് കൊണ്ട് അമ്പരപ്പിച്ചു, എന്നാൽ പുറത്തായപ്പോൾ വിഷമമടക്കാനാവാതെ വൈഭവ്, തുടക്കമല്ലെ.. 14കാരനെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ആരാധകർ

സഞ്ജു സാംസണിന്റെ അഭാവത്തില്‍ ടീമിന് മികച്ച തുടക്കം നല്‍കുക എന്ന ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തം യാതൊരു സമ്മര്‍ദ്ദവുമില്ലാതെയാണ് വൈഭവ് കൈകാര്യം ചെയ്തത്. 20 പന്തില്‍ നിന്നും 34 റണ്‍സ് നേടി പുറത്താകുമ്പോള്‍ എണ്ണം പറഞ്ഞ 3 സിക്‌സറുകള്‍ താരം പറത്തിയിരുന്നു. ടീമിനെ 9 ഓവറില്‍ 85 എന്ന ശക്തമായ നിലയിലെത്തിച്ച ശേഷമായിരുന്നു വൈഭവിന്റെ മടക്കം.ആവേശ് ഖാന്‍, ശാര്‍ദൂല്‍ താക്കൂര്‍, ദിഗ്വേഷ രവി എന്നിവരെയാണ് താരം സിക്‌സറിന് പറത്തിയത്. മത്സരത്തിന്റെ ഒമ്പതാം ഓവറില്‍

എയ്ഡന്‍ മാര്‍ക്രത്തിന്റെ പന്തില്‍ പുറത്താകുമ്പോള്‍ യുവതാരത്തിന്റെ മുഖത്ത് നിരാശ വ്യക്തമായിരുന്നു. പുറത്തായതിന് ശേഷം ഒരു കുട്ടിയെ പോലെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് താരം മടങ്ങിയത്.

Vaibhav Suryavanshi got emotional after he got out. ????



- Well played, young man! pic.twitter.com/S5e9xUDYhd