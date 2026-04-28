ചൊവ്വ, 28 ഏപ്രില്‍ 2026
പരിക്കേറ്റ സാൻ്റനർക്ക് പകരം കേശവ് മഹാരാജ് മുംബൈ ടീമിൽ



ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified ചൊവ്വ, 28 ഏപ്രില്‍ 2026 (11:53 IST)
മുംബൈ: ഐപിഎല്‍ 2026ലെ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ പരിക്കേറ്റ കിവി ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ മിച്ചല്‍ സാന്റ്നറിന് പകരക്കാരനായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ഇടംകൈയ്യന്‍ സ്പിന്നര്‍ കേശവ് മഹാരാജിനെ ടീമിലെത്തിച്ച് മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ്. പോയന്റ് പട്ടികയില്‍ അവസാന സ്ഥാനക്കാരിലുള്ള മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിന് പരിചയ സമ്പന്നനായ സാന്റനര്‍ക്കേറ്റ പരിക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളില്‍ വിജയം ലക്ഷ്യമിടുന്ന മുംബൈയ്ക്ക് ആശ്വാസമായാണ് കേശവ് മഹാരാജിന്റെ വരവ്.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ ടീമിന്റെ സ്പിന്‍ ആക്രമണത്തില്‍ പ്രധാനിയായ കേശവ് മഹാരാജ് ലോകോത്തര ബാറ്റിംഗ് നിരയെ പിടിച്ചുനിര്‍ത്താന്‍ കെല്‍പ്പുള്ള ബൗളറാണ്. വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തുന്നതിനൊപ്പം റണ്‍സ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും മഹാരാജ് പുലര്‍ത്തുന്ന കൃത്യത മുംബൈ നായകന്‍ ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യയ്ക്ക് പുതിയ തന്ത്രങ്ങള്‍ ആവിഷ്‌കരിക്കാന്‍ സഹായകമാകും. വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ബാറ്റിംഗിനെ തുണയ്ക്കുന്ന പിച്ചുകളില്‍ മഹാരാജിന്റെ വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന പന്തുകള്‍ നിര്‍ണ്ണായകമാകും.

എന്തുകൊണ്ട് മഹാരാജ്?

മിച്ചല്‍ സാന്റ്നറുടെ അഭാവത്തില്‍ അനുഭവസമ്പത്തുള്ള ഒരു ഇടംകൈയ്യന്‍ സ്പിന്നറെയാണ് മുംബൈ തിരഞ്ഞിരുന്നത്. ഐപിഎല്‍ സാഹചര്യങ്ങളുമായി പരിചിതനാണ് താരമെന്നതും മുംബൈയ്ക്ക് ഗുണം ചെയ്യും.
സ്പിന്‍ ബൗളിംഗിനെതിരെ പതറുന്ന ബാറ്റിംഗ് നിരകള്‍ക്ക് മഹാരാജ് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായിരിക്കും. കൂടാതെ, ലോവര്‍ ഓര്‍ഡറില്‍ നിര്‍ണ്ണായകമായ ഏതാനും റണ്‍സ് സംഭാവന ചെയ്യാനും ഈ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ താരത്തിന് സാധിക്കും.

മുംബൈയുടെ തിരിച്ചുവരവ് ലക്ഷ്യം

സീസണിന്റെ പകുതി പിന്നിടുമ്പോള്‍ പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകള്‍ നിലനിര്‍ത്താന്‍ മുംബൈയ്ക്ക് തുടര്‍ച്ചയായ വിജയങ്ങള്‍ ആവശ്യമാണ്. ജസ്പ്രീത് ബുംറ നയിക്കുന്ന പേസ് നിരയ്‌ക്കൊപ്പം കേശവ് മഹാരാജ് കൂടി എത്തുന്നതോടെ മുംബൈയുടെ ബൗളിംഗ് വിഭാഗം കൂടുതല്‍ സന്തുലിതമാകും. വരാനിരിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളില്‍ അള്ളാ ഗസന്‍ഫറിനൊപ്പം മഹാരാജ് കൂടി ചേരുമ്പോള്‍ എതിരാളികള്‍ക്ക് അതൊരു പരീക്ഷണമാകും.
വില്‍ ജാക്‌സ് കൂടി അടുത്ത മത്സരങ്ങളില്‍ ചേരുന്നതോടെ ബാറ്റിങ്ങിലും സന്തുലിതമായ നിരയാകാന്‍ മുംബൈയ്ക്ക് സാധിക്കും.




അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :