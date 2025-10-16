വ്യാഴം, 16 ഒക്‌ടോബര്‍ 2025
മൂന്ന് തലസ്ഥാനങ്ങളുള്ള ഒരേയൊരു രാജ്യം ഏതാണ്? നിങ്ങള്‍ക്കറിയാമോ?

ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മൂന്ന് തലസ്ഥാനങ്ങളും സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്കും ഐക്യത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ഗവണ്‍മെന്റിന്റെ വ്യത്യസ്ത ശാഖകളായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. മൂന്ന് തലസ്ഥാനങ്ങളുള്ള രാജ്യം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയാണ്. മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത തലസ്ഥാന നഗരങ്ങളുള്ള ലോകത്തിലെ ഏക രാജ്യമായി ഇത് വേറിട്ടുനില്‍ക്കുന്നു. ഓരോന്നിലും സവിശേഷമായ സര്‍ക്കാര്‍ പങ്ക് നിറവേറ്റുന്നുണ്ട്.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഡാറ്റ പ്രകാരം 12 ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളും ഒന്നിലധികം സംസ്‌കാരങ്ങളുമുള്ള വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് ഈ ക്രമീകരണം രാഷ്ട്രീയ സന്തുലിതാവസ്ഥയെയും ഐക്യത്തെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരു നഗരത്തില്‍ അധികാരം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനുപകരം ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക അതിന്റെ തലസ്ഥാനങ്ങളിലുടനീളം അതിന്റെ സര്‍ക്കാര്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നു. 3 തലസ്ഥാനങ്ങളുള്ള രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചും അതിന് പിന്നിലെ കാരണത്തെക്കുറിച്ചും കൂടുതലറിയാം.

പ്രിട്ടോറിയ, കേപ് ടൗണ്‍, ബ്ലൂംഫോണ്ടെയ്ന്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെ ദേശീയ ഐക്യം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രദേശങ്ങളിലുടനീളം ഭരണം സന്തുലിതമാക്കുന്നതാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ അതുല്യമായ മൂന്ന് തലസ്ഥാന സംവിധാനം. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ തലസ്ഥാനമല്ലെങ്കിലും ജോഹന്നാസ്ബര്‍ഗ് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരവും സാമ്പത്തിക കേന്ദ്രവുമാണ്.


