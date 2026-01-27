ചൊവ്വ, 27 ജനുവരി 2026
യുഎസ് ശീതകാല കൊടുങ്കാറ്റ് ദുരന്തം: 30 പേരിലധികം മരണം, അഞ്ചുലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍ വൈദ്യുതിയില്ലാതെ ദുരിതത്തില്‍

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ചൊവ്വ, 27 ജനുവരി 2026 (11:31 IST)
അമേരിക്കയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വീശിയടിച്ച ശൈത്യകാല കൊടുങ്കാറ്റില്‍ കുറഞ്ഞത് 30 പേരെങ്കിലും മരണപ്പെട്ടതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. ആയിരക്കണക്കിന് വീടുകളില്‍ വൈദ്യുതി തടസ്സപ്പെട്ടു. ഗതാഗത ശൃംഖലകള്‍ സ്തംഭിച്ചു. ഡീപ് സൗത്ത് മുതല്‍ വടക്കുകിഴക്കന്‍ മേഖല വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളില്‍ റെക്കോര്‍ഡ് മഞ്ഞുവീഴ്ചയാണ്, അപകടകരമായ മഞ്ഞുപാളികള്‍ അടിഞ്ഞുകൂടല്‍, ജീവന്‍ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന തണുപ്പ് എന്നിവയാല്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്.

അര്‍ക്കന്‍സാസില്‍ നിന്ന് ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കുള്ള വിശാലമായ ഇടനാഴിയില്‍ ഒരു അടിയിലധികം മഞ്ഞ് വീണിട്ടുണ്ട്. തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ, 560,000-ത്തിലധികം വീടുകളില്‍ വൈദ്യുതി മുടങ്ങി. തെക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വൈദ്യുതി തടസ്സങ്ങള്‍ ഉണ്ടായത്.

കഠിനമായ കാലാവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ച അപകടങ്ങളുടെ വ്യാപ്തിയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന തരത്തില്‍, കൊടുങ്കാറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മരണങ്ങള്‍ ഒന്നിലധികം സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ്സിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം കുറഞ്ഞത് 30 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു.


