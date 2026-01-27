അമേരിക്കയില്ലാതെ യൂറോപ്പിന് സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാനാകില്ല: നാറ്റോ മേധാവിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്

ബ്രസല്സ്|
രേണുക വേണു|
Last Modified ചൊവ്വ, 27 ജനുവരി 2026 (10:46 IST)
Image From Nato
Facebook Page
ബ്രസല്സ്: അമേരിക്കന് സൈനിക പിന്തുണയില്ലാതെ യൂറോപ്പിന് സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാന് കഴിവില്ലെന്ന് നാറ്റോ സെക്രട്ടറി ജനറല് മാര്ക് റൂട്ട്. തിങ്കളാഴ്ച യൂറോപ്യന് പാര്ലമെന്റിലെ നിയമസഭാ അംഗങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. 'യൂറോപ്യന് യൂണിയനോ മൊത്തം യൂറോപ്പോ അമേരിക്കയില്ലാതെ സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാനാകുമെന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതുന്നുണ്ടെങ്കില്, സ്വപ്നം കാണ്ടോളു. നിങ്ങള്ക്കതിനു കഴിയില്ല,' റൂട്ട് ബ്രസല്സിലെ യൂറോപ്യന് പാര്ലമെന്റില് പറഞ്ഞു. യൂറോപ്പിനും അമേരിക്കയ്ക്കും പരസ്പരം ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം അടിവരയിട്ടു.
യൂറോപ്പ് സ്വതന്ത്രമായി പ്രതിരോധം നടത്താന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കില്, നിലവിലെ ജിഡിപിയുടെ അഞ്ച് ശതമാനം പ്രതിരോധത്തിനായി ചെലവഴിക്കുന്നതിനു പകരം പത്ത് ശതമാനം ചെലവഴിക്കേണ്ടിവരുമെന്നാണ് റൂട്ടിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. സ്വന്തമായി ആണവായുധ ശേഷി വികസിപ്പിക്കണമെന്നും അതിനു കോടിക്കണക്കിന് യൂറോ ചെലവാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
അമേരിക്കയില്ലാതെ വന്നാല് യൂറോപ്പിന് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ഉറപ്പുനല്കുന്ന അമേരിക്കയുടെ ആണവ സംരക്ഷണം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും നാറ്റോ മേധാവി മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.അമേരിക്കന് സൈനികര്ക്ക് പകരമായി യൂറോപ്യന് പ്രതിരോധ സേന സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള നിര്ദ്ദേശം നിരസിച്ചുകൊണ്ടാണ് റൂട്ടിന്റെ പ്രസ്താവന. ഇത് കാര്യങ്ങള് സങ്കീര്ണ്ണമാക്കുമെന്നാണ് റൂട്ട് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.
യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിന്റെ ഗ്രീന്ലാന്ഡ് പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഭീഷണികള്ക്കിടെയാണ് റൂട്ടിന്റെ പ്രസ്താവന. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച റൂട്ടുമായുള്ള ചര്ച്ചകള്ക്ക് ശേഷം ട്രംപ് ഈ ഭീഷണികള് പിന്വലിച്ചിരുന്നു. ആര്ട്ടിക് പ്രദേശത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തില് നാറ്റോ കൂടുതല് ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് ട്രംപുമായി കരാറിലെത്തിയതായും റൂട്ട് വ്യക്തമാക്കി.
നിലവില് യൂറോപ്പ് പ്രതിരോധ വ്യവസായം
വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും യൂക്രെയ്ന് സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാന് ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങള് നല്കാന് യൂറോപ്പിന് കഴിയുന്നില്ലെന്നും റൂട്ട് വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കന് സൈനിക പിന്തുണയാണ് യൂക്രെയ്നെ യുദ്ധത്തില് നിലനിര്ത്തുന്നതെന്നും കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറിന്റെ അമേരിക്കന് സൈനിക സാമഗ്രികള് യൂക്രെയ്നിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.