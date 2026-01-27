ചൊവ്വ, 27 ജനുവരി 2026
2026ല്‍ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദുര്‍ബലമായ പാസ്പോര്‍ട്ടുകള്‍: ഏറ്റവും താഴെയുള്ള അഞ്ച് രാജ്യങ്ങള്‍ ഇവയാണ്

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ചൊവ്വ, 27 ജനുവരി 2026 (09:46 IST)
പാസ്പോര്‍ട്ട് പവര്‍ നിര്‍വചിക്കുന്നത് അവരുടെ പൗരന്മാര്‍ക്ക് വിസയില്ലാതെ എത്ര രാജ്യങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ കഴിയും എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. എല്ലാ വര്‍ഷവും, ഹെന്‍ലി പാസ്പോര്‍ട്ട് സൂചിക അതിന്റെ ആഗോള റാങ്കിംഗ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. ചില രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ആളുകള്‍ക്ക് മുന്‍കൂട്ടി വിസ നേടാതെ തന്നെ എത്ര എളുപ്പത്തില്‍ കൂടുതല്‍ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് അളക്കുന്നു. അതേസമയം മറ്റ് ചില രാജ്യങ്ങളുടെ പാസ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ അത്രയധികം ആക്സസ് നല്‍കാത്തവയാണ്.

നേപ്പാള്‍- റാങ്ക് 96

രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിരത ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും നേപ്പാളിന്റെ പാസ്പോര്‍ട്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശക്തിയുള്ളവയില്‍ ഒന്നാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ ചെറിയ നയതന്ത്ര സാന്നിധ്യവും കുറച്ച് ഉഭയകക്ഷി വിസ ഇളവ് കരാറുകളും നേപ്പാളി പൗരന്മാര്‍ക്ക് യാത്രാ അവസരങ്ങള്‍ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു.

സൊമാലിയ - റാങ്ക് 97

പതിറ്റാണ്ടുകളായി നിലനില്‍ക്കുന്ന സംഘര്‍ഷവും ദുര്‍ബലമായ ഭരണവും പോലുള്ള വിവിധ കാരണങ്ങള്‍ സൊമാലിയയുടെ ആഗോള ചലനത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നത് തുടരുന്നു. സ്ഥിരതയെയും കുടിയേറ്റ അപകടസാധ്യതകളെയും കുറിച്ചുള്ള നിരന്തരമായ ആശങ്കകള്‍ അതിന്റെ പാസ്പോര്‍ട്ടിനെ റാങ്കിംഗില്‍ ഏറ്റവും താഴെയായി നിലനിര്‍ത്തുന്നു.

പാകിസ്ഥാനും യെമനും - റാങ്ക് 98

പാകിസ്ഥാനും യെമനും 98-ാം സ്ഥാനത്താണ്. അവരുടെ പൗരന്മാര്‍ക്ക് 31 സ്ഥലങ്ങളില്‍ മാത്രമേ സൗജന്യമായി പ്രവേശനം നല്‍കുന്നുള്ളു. ഇതിന് വിവിധ ഘടകങ്ങള്‍ കാരണമാകുന്നു. യെമന്‍ ആഭ്യന്തരയുദ്ധം നേരിടുമ്പോള്‍, പാകിസ്ഥാന്‍ അയല്‍രാജ്യങ്ങളുമായും പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നേരിടുന്നു.

ഇറാഖ് -റാങ്ക് 99

പുനര്‍നിര്‍മ്മാണത്തിലും സ്ഥിരതയിലും ഇറാഖ് ചില പുരോഗതി കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 29 സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം വിസ രഹിത പ്രവേശനം ഉള്ളതിനാല്‍ അവിടുത്തെ പൗരന്മാര്‍ക്ക് ആ തലത്തിലുള്ള യാത്രാ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നില്ല. ചുരുക്കത്തില്‍, മുന്‍കാല യുദ്ധങ്ങളുടെയും പ്രാദേശിക സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും അനന്തരഫലങ്ങള്‍ കാരണം യാത്ര വളരെ പരിമിതമാണ്.

സിറിയ -റാങ്ക് 100

വര്‍ഷങ്ങള്‍ നീണ്ടുനിന്ന ആഭ്യന്തരയുദ്ധം, സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങള്‍, സുരക്ഷാ നടപടികള്‍ എന്നിവ സിറിയയെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പാസ്പോര്‍ട്ടുകളുടെ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിലെ പൗരന്മാര്‍ക്ക് യാതൊരു രേഖയും ഇല്ലാതെ 26 സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശിക്കാന്‍ കഴിയൂ. സിറിയക്കാര്‍ക്ക് ഏറ്റവും കഠിനമായ വിസ ആവശ്യകതകള്‍ നേരിടുന്നു. കൂടാതെ അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രയുടെ കാര്യത്തില്‍ വളരെ പരിമിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യവുമേയുള്ളു.


