സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified തിങ്കള്, 26 ജനുവരി 2026 (11:38 IST)
അമേരിക്കയില് യാത്രക്കാരുമായി പറന്നുയര്ന്ന വിമാനം തകര്ന്നുവീണു. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നാണ് സൂചന. വിമാനം ബങ്കോര് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില് നിന്ന് എട്ട് യാത്രക്കാരുമായി പാറന്നുയരുകയായിരുന്നു. സ്വകാര്യ വിമാനമാണ് തകര്ന്നു വീണത്. പറന്നുയര്ന്ന ഉടനെ വിമാനം തകര്ന്നു വീഴുകയായിരുന്നു.
വിമാനത്തില് ഉണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാരെക്കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. ഇവര് എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നാണ് സംശയം. കനത്ത മൂടല്മഞ്ഞ് ആണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് നിഗമനം. അപകടത്തെ തുടര്ന്ന് വിമാനത്താവളം അടച്ചു. അപകടത്തില് വിമാനത്തിന് തീപിടിച്ചു. വരും മണിക്കൂറുകളില് കൂടുതല് വിവരങ്ങള് ലഭ്യമാകും.