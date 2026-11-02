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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 2 November 2026 (19:17 IST)

യുഎസ് തിരെഞ്ഞെടുപ്പ്: സെനറ്റിലേക്കുള്ള നിർണായക സീറ്റുകളിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് മുൻതൂക്കമെന്ന് സർവേ

നവംബര്‍ മൂന്നാം തീയതി നടക്കുന്ന യുഎസ് ഇടക്കാല തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തില്‍ ഡെമോക്രാറ്റുകള്‍ക്ക് മുന്‍തൂക്കമെന്ന് അഭിപ്രായ സര്‍വേ.

Donald Trump
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 2 Nov 2026 (16:38 IST)
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നവംബര്‍ മൂന്നാം തീയതി നടക്കുന്ന യുഎസ് ഇടക്കാല തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തില്‍ ഡെമോക്രാറ്റുകള്‍ക്ക് മുന്‍തൂക്കമെന്ന് അഭിപ്രായ സര്‍വേ. സെനറ്റിലേക്കുള്ള പോരാട്ടത്തില്‍ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ചിടത്ത് ഡെമോക്രാറ്റുകള്‍ മുന്നിട്ട് നില്‍ക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്ത് നേരിയ മുന്‍തൂക്കവും ഡെമോക്രാറ്റുകള്‍ക്കുണ്ട്.
 
അമേരിക്കന്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഉപരിസഭയില്‍ ഡെമോക്രാറ്റുകള്‍ക്ക് നിയന്ത്രണം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് ഈ സൂചനകള്‍ നല്‍കുന്നത്. ടെക്‌സാസ്, കാന്‍സസ്, മെയ്ന്‍, ഒഹായോ, അലാസ്‌ക എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഡെമോക്രാറ്റുകള്‍ മുന്നിട്ട് നില്‍ക്കുന്നതെന്ന് ന്യൂയോര്‍ക്ക് ടൈംസ്- സിയേന യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ അഭിപ്രായ സര്‍വേ പറയുന്നത്. പരമ്പരാഗതമായി റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളായിരുന്നു ടെക്‌സാസും കാന്‍സസും.  ഐയോവയില്‍ തുല്യനിലയിലാണ് പോരാട്ടം. മിഷിഗണിലും ഡെമോക്രാറ്റുകള്‍ക്കാണ് ലീഡ്.
 
 100 അംഗ സെനറ്റാണ് യുഎസിലേത്. ഇതില്‍ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍സ് 53, ഡെമോക്രാറ്റുകള്‍ 47 എന്നിങ്ങനെയാണ് നിലവിലെ കക്ഷിനില. സെനറ്റിലെ 35 സീറ്റുകളിലേക്കാണ് ഇപ്പോള്‍ മത്സരം നടക്കുന്നത്. സെനറ്റില്‍ ഭൂരിപക്ഷം നിലനിര്‍ത്താന്‍ ഡെമോക്രാറ്റുകള്‍ക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ കൈവശമുള്ള ചുരുങ്ങിയത് നാലു സീറ്റുകളെങ്കിലും വിജയിക്കേണ്ടതായി വരും.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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