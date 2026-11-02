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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 2 November 2026 (15:30 IST)

യുഎസ് - ഇസ്രായേൽ ആക്രമണമുണ്ടായാൽ യുദ്ധം യൂറോപ്പിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കും: മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാൻ

trump mojtaba
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 2 Nov 2026 (15:32 IST)
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ഇറാനെതിരെ യുഎസും ഇസ്രായേലും ആക്രമണം നടത്താന്‍ പദ്ധതിയിടുകയാണെങ്കില്‍ ശക്തമായ തിരിച്ചടിയുണ്ടാകുമെന്ന താക്കീത് ആവര്‍ത്തിച്ച് ഇറാന്‍. ഹോര്‍മുസില്‍ വിലക്ക് ലംഘിച്ചെത്തിയ 2 എണ്ണക്കപ്പലുകള്‍ മൈനില്‍ തട്ടി തകര്‍ന്നതായും ഇറാന്‍ പറഞ്ഞു. യുഎസ് ഇടക്കാല തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഇറാനെ ആക്രമിക്കാന്‍ യുഎസ് - ഇസ്രായേല്‍ സഖ്യം പദ്ധതിയിടുന്നുവെന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ക്കിടെയാണ് ഇറാന്‍ ഇക്കാര്യം പുറത്തുവിട്ടത്.
 
ആക്രമണങ്ങളുടെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശനിയാഴ്ച യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപും ഇസ്രായേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹുവും ചര്‍ച്ച നടത്തിയതായി വിവരമുണ്ട്. ഇതിനിടെ ഖത്തറിന്റെ മധ്യസ്ഥതയില്‍ യുഎസും ഇറാനും തമ്മില്‍ ചര്‍ച്ചകളും തുടരുന്നുണ്ട്. ഇസ്രായേല്‍ - യുഎസ് ആക്രമണമുണ്ടായാല്‍ പശ്ചിമേഷ്യയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് ആക്രമണം വ്യാപിപ്പിക്കണമെന്ന് ഇറാന്‍ പരമോന്നത നേതാവ് മുജ്തബ ഖമനേയി കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൈന്യത്തിന് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരുന്നു.
 
അതേസമയം ചര്‍ച്ചകളിലൂടെയോ അല്ലാതെയോ യുദ്ധം ഉടനെ തീരുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് ആവര്‍ത്തിച്ചു. ഇറാന് 2 സാധ്യതകളാണുള്ളത്. സമാധാന കരാര്‍, അല്ലെങ്കില്‍ യുദ്ധം. ട്രംപ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം ചര്‍ച്ചകളുടെയും സംഘര്‍ഷങ്ങളുടെയും സാഹചര്യത്തില്‍ എണ്ണവിപണി കനത്ത അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ്. ഡിസംബറില്‍ ബ്രെന്റ് ക്രൂഡോയില്‍ വില ബാരലിന് 105 ഡോളറിലെത്തുമെന്നാണ് ഗോള്‍ഡ്മാന്‍ സാക്‌സിന്റെ പ്രവചനം.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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