ആർഎസ്എസ് പഥസഞ്ചലനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് സോഹോ സ്ഥാപകൻ ശ്രീധർ വെമ്പു, കാവി പുറത്തായെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ
ശ്രീധര് വെമ്പു ദേശീയതയെ മുറുക്കെ പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ ചായ്വ് ഉയര്ത്തിക്കാണിക്കാന് അദ്ദേഹത്തിന് അവകാശമുണ്ടെന്നും അനുകൂലിക്കുന്നവര് പറയുന്നത്.
തമിഴ്നാട്ടില് ആര്എസ്എസ് സംഘടിപ്പിച്ച പഥസഞ്ചലനത്തില് പങ്കെടുത്ത് പ്രമുഖ ടെക് സംരംഭകനും സോഹോ (Zoho) സഹസ്ഥാപകനുമായ ശ്രീധര് വെമ്പു. തെങ്കാശി ജില്ലയില് നടന്ന ആര്എസ്എസിന്റെ റൂട്ട് മാര്ച്ചില് വെമ്പു പങ്കെടുത്തതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് സംഭവം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് ചര്ച്ചയായത്. ആര്എസ്എസിന്റെ 102 വര്ഷത്തെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ബാനറുകള്ക്ക് കീഴില് പ്രവര്ത്തകര് അണിനിരന്ന പരിപാടിയിലാണ് ശ്രീധര് വെമ്പു പങ്കെടുത്തത്.
സോഹോയുടെ സഹസ്ഥാപകനും ചീഫ് സയന്റിസ്റ്റുമായ ശ്രീധര് വെമ്പുവിന്റെ രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക നിലപാടുകള് നേരത്തെയും പൊതുചര്ച്ചകള്ക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമീണ വികസനത്തിനും പ്രാദേശിക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ വളര്ച്ചയ്ക്കും പ്രാധാന്യം നല്കുന്ന ശ്രീധര് വെമ്പുവിന്റെ പ്രവര്ത്തനം യുവതലമുറയെ ഇമ്പ്രസ്സ് ചെയ്തിരുന്നു. കൗമാരകാലത്തില് മാര്ക്സിസത്തിലേക്കും പിന്നീട് നിരീശ്വരവാദത്തിലെക്കും ആകര്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതായി പലപ്പോഴും ശ്രീധര് വെമ്പു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് ചെറുപ്പത്തില് മാര്ക്സിസ്റ്റുകളായ സുഹൃത്തുക്കള് തന്നെ ബ്രെയ്ന് വാഷ് ചെയ്തെന്ന പ്രസ്താവനയും ശ്രീധര് വെമ്പു നടത്തിയിരുന്നു.
BIG NEWS : Zoho co-founder and Chief scientist Sridhar Vembu participates in BJP’s march in Tenkasi, Tamil Nadu. Few months back he said- “I studied in RSS-run school, Marxist teacher brainwashed kids like me.” https://t.co/vXqIZEt9cw— News Arena India (@NewsArenaIndia) November 1, 2026
അടുത്തിടെ വാട്സാപ്പിന് പകരമായി അരട്ടൈ എന്ന ആപ്പ് ശ്രീധര് വെമ്പുവിന്റെ സോഹൊ വികസിപ്പിച്ചിരുന്നു. ആര്എസ്എസുമായുള്ള അടുപ്പം പരസ്യമാക്കിയതോടെ വാട്സാപ്പിന് പകരമായി സര്ക്കാര് അരട്ടൈ ആപ്പിനെ ഉയര്ത്തികാണിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളും ശ്രീധര് വെമ്പുവിന്റെ ആര്എസ്എസ് ചായ്വുമാണ് സോഷ്യല് മീഡിയ ചര്ച്ച ചെയ്യുന്നത്.
ശ്രീധര് വെമ്പുവിന്റെ പഥസഞ്ചലനത്തെ വിമര്ശിച്ചും അനുകൂലിച്ചും നിരവധി പേരാണ് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ശ്രീധര് വെമ്പു ദേശീയതയെ മുറുക്കെ പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ ചായ്വ് ഉയര്ത്തിക്കാണിക്കാന് അദ്ദേഹത്തിന് അവകാശമുണ്ടെന്നും അനുകൂലിക്കുന്നവര് പറയുന്നത്.
അതേസമയം രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ സാങ്കേതിക സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നായ സോഹോയുടെ സഹസ്ഥാപകന് എന്ന നിലയില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇത്തരം പൊതുപങ്കാളിത്തങ്ങള് കമ്പനിയുടെ പ്രതിച്ഛായയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന ചോദ്യമാണ് വിമര്ശകര് ഉയര്ത്തുന്നത്.