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  4. Donald Trump on France riots
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Tuesday, 20 October 2026 (10:48 IST)

'പാരീസ് ഉടൻ മുസ്ലിം നഗരമാകാൻ പോകുന്നു, അതിർത്തികൾ അടയ്ക്കണമായിരുന്നു'; പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെ പ്രകോപനവുമായി ട്രംപ്

Iran, US, Donald Trump, ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്, അമേരിക്ക
Written By: WEBDUNIA
Updated: Tue, 20 Oct 2026 (10:52 IST)
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ലോക സമാധാനം തകർക്കാൻ കച്ചകെട്ടിയിറങ്ങി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഫ്രാൻസിൽ വലതുപക്ഷ സർക്കാരിനെതിരെ ജനങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനെ മതവൈരത്തിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് ട്രംപിന്റെ ശ്രമം. 
 
മുസ്ലിം നഗരമാകും 
 
ഫ്രാൻസിലെ കലാപ സാധ്യത താൻ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിരുന്നെന്നാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ അവകാശവാദം. ഇങ്ങനെ പോയാൽ പാരീസ് ഉടൻ മുസ്ലിം നഗരമാകുമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. 
 
' പാരീസ് ഉടൻ മുസ്ലിം നഗരമാകാൻ പോകുന്നു. കുടിയേറ്റക്കാർ ഫ്രാൻസിന്റെയും പാരീസിന്റെ ജനസംഖ്യാശാസ്ത്രം അപ്പാടെ മാറ്റി. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഫ്രാൻസിന്റെ അതിർത്തികൾ അടയ്ക്കാൻ മാക്രോൺ തയ്യാറാകണമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്,' ട്രംപ് പറഞ്ഞു. 
 
പാരീസിൽ നിരോധനാജ്ഞ 
 
പ്രക്ഷോഭം പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പാരീസിൽ നിരോധനാജ്ഞ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതിഷേധക്കാരും പൊലീസും ഏറ്റുമുട്ടിയതോടെ രാജ്യത്ത് സ്ഥിതിഗതികൾ സങ്കീർണമായിരിക്കുകയാണ്. മുസ്ലിങ്ങളുടെ കടന്നുകയറ്റമാണ് ഫ്രാൻസിലെ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കു കാരണമെന്ന് വലതുപക്ഷം വാദിക്കുന്നു. എന്നാൽ തെരുവിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരിൽ വലിയൊരു വിഭാഗവും വിദ്യാർഥികളും യുവാക്കളുമാണ്. 
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