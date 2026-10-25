ചിലപ്പോൾ നാളെ തന്നെ ആക്രമിച്ചേക്കാം, സൂചന നൽകി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
ഇറാന് നേരെ വീണ്ടും സൈനിക ആക്രമണങ്ങള് നടത്താന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന സൂചനയുമായി അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്. ഫ്ളോറിഡയില് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ട്രംപ്. ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിനും ഇറാനുമായി കരാറിലെത്തുവാനും താല്പര്യമുണ്ടെന്നും എന്നാല് കരാര് വ്യവസ്ഥകള് പാലിക്കാന് അവര് തയ്യാറാകുമൊ എന്നതാണ് പ്രധാനചോദ്യമെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
വീണ്ടും ആക്രമണമുണ്ടാകുമോ എന്ന മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് ഞാനത് മുന്കൂട്ടി വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് നിങ്ങള് കരുതുന്നുണ്ടോ?, ഒരു പക്ഷേ നാളെ തന്നെ അതുണ്ടായേക്കാം, അല്ലെങ്കില് നമ്മള് ഒരു നല്ല കരാറിലെത്തിയേക്കാം. എന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ മറുപടി. പശ്ചിമേഷ്യയില് യുഎസ് സൈന്യവും നാവികസേനയും മികച്ച രീതിയിലാണ് പ്രവര്ത്തിച്ചതെന്നും ഇറാന്റെ പോര്വിമാനങ്ങളും 259 കപ്പലുകളും യുഎസ് തകര്ത്തുവെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.