ഇറാന് യുദ്ധമല്ല; എണ്ണവില വര്ധനവിന് കാരണം റഷ്യയ്ക്കെതിരായ ഉക്രെയ്നിന്റെ ആക്രമണങ്ങളാണെന്ന് ട്രംപ്
ഉയര്ന്ന ഇന്ധനവിലയ്ക്ക് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണം ഇനി ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കല്ലെന്നും പകരം റഷ്യയുടെ ഊര്ജ്ജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്ക്ക് നേരെയുള്ള ഉക്രെയ്നിന്റെ ആക്രമണങ്ങളും അമേരിക്കയിലെ റിഫൈനറികള് അടച്ചുപൂട്ടുന്നതുമാണ് പെട്രോള് വില വര്ദ്ധനവിന് കാരണമാകുന്നതെന്നും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
ട്രൂത്ത് സോഷ്യല് വഴിയുള്ള ഒരു പോസ്റ്റില് ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ റെക്കോര്ഡ് അളവില് എണ്ണ നീങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ട്രംപ്, പെട്രോള് വിലയിലെ സമ്മര്ദ്ദത്തിന് പ്രധാന കാരണം റിഫൈനറികളാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. യുദ്ധത്തിന്റെ ഭാഗമായി റഷ്യയുടെ ഊര്ജ്ജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്ക്കുനേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങള് ഉക്രെയ്ന് ശക്തമാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ട്രംപിന്റെ പരാമര്ശങ്ങള്.
റഷ്യയുടെ വരുമാന സ്രോതസ്സുകളെ തടസ്സപ്പെടുത്താനും സൈന്യത്തിന് ഇന്ധനം എത്തിക്കാനുള്ള അവരുടെ ശേഷി ദുര്ബലപ്പെടുത്താനും ലക്ഷ്യമിട്ട് റഷ്യന് എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലകള്ക്കും മറ്റ് ഊര്ജ്ജ കേന്ദ്രങ്ങള്ക്കും നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങള് ഉക്രൈന് വര്ദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.