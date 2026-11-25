യുപിയിൽ 60 എ ഗ്രേഡ് സീറ്റുകൾ വേണമെന്ന് കോൺഗ്രസ്, വിജയത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കില്ല, ഉപാധികൾ വെച്ച് സമാജ്വാദി പാർട്ടി
2017ലെ നിയമസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പില് 105 സീറ്റുകളാണ് സമാജ്വാദി പാര്ട്ടി കോണ്ഗ്രസിന് വിട്ടുനല്കിയത്.
ഉത്തര്പ്രദേശ് നിയമസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പില് കോണ്ഗ്രസ്- സമാജ്വാദി സഖ്യത്തിന് വ്യക്തമായ മുന്തൂക്കമുള്ള 55 മുതല് 60 എ ഗ്രേഡ് സീറ്റുകള് ആവശ്യപ്പെടാന് കോണ്ഗ്രസ് നീക്കം. സീറ്റ് വിഭജന ചര്ച്ചകള്ക്ക് തുടക്കമായപ്പോള് വിജയസാധ്യത കൂടുതലുള്ള പരമാവധി സീറ്റുകള് സ്വന്തമാക്കാനാണ് കോണ്ഗ്രസിന്റെ ശ്രമം. യുപി തിരെഞ്ഞെടുപ്പില് 60 സീറ്റുകളില് വിജയിക്കാനാണ് കൊണ്ഗ്രസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 2024ലെ ലോകസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പില് കോണ്ഗ്രസ് മുന്നിലെത്തുകയോ ശക്തമായ മത്സരം കാഴ്ച വെയ്ക്കുകയോ ചെയ്ത മണ്ഡലങ്ങളാണ് പാര്ട്ടി ലക്ഷ്യം വെയ്ക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ പാര്ട്ടിയുടെ പരമ്പരാഗത ദലിത്- മുസ്ലീം- ബ്രാഹ്മണ സമവാക്യത്തിന് അനുകൂലമായ സീറ്റുകളിലും കോണ്ഗ്രസ് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കും.
2017ലെ നിയമസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പില് 105 സീറ്റുകളാണ് സമാജ്വാദി പാര്ട്ടി കോണ്ഗ്രസിന് വിട്ടുനല്കിയത്. ആദ്യഘട്ടത്തില് 181 സീറ്റുകളാണ് കോണ്ഗ്രസ് ചോദിച്ചത്. എങ്കിലും അവസാനവട്ട ചര്ച്ചകള് പൂര്ത്തിയാകുമ്പോള് നൂറിലേറെ സീറ്റുകളില് കോണ്ഗ്രസ് തൃപ്തരായേക്കും. ലോകസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പില് യുപിയിലെ 80 മണ്ഡലങ്ങളില് 17 എണ്ണത്തിലാണ് കൊണ്ഗ്രസ് മത്സരിച്ചത്. ഈ അനുപാതം അനുസരിച്ച് നോക്കിയാല് 85ലധികം സീറ്റുകള് കോണ്ഗ്രസിന് ലഭിക്കും.
സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിലല്ല വിജയസാധ്യതയാണ് പരിഗണിക്കുന്നതെന്ന് കോണ്ഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാന്യമായ എണ്ണം സീറ്റുകള്ക്കൊപ്പം വിജയസാധ്യതയുള്ള സീറ്റുകളും ലഭിക്കണം. ജയസാധ്യതയുള്ള മണ്ഡലങ്ങള് ഉണ്ടെങ്കിലെ യാദവ- മുസ്ലീം ഇതര വോട്ടര്മാരെ ആകര്ഷിക്കാനാവു എന്നാണ് കോണ്ഗ്രസിന്റെ വാദം. സീറ്റുകളുടെ എണ്ണമല്ല വിജയമാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് സമാജ്വാദി പാര്ട്ടിയും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. യുപിയില് കോണ്ഗ്രസിന് ഉറച്ച വോട്ടുബാങ്കില്ലെന്നും കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പില് വെറും 2 സീറ്റും 2 ശതമാനം വോട്ടും മാത്രമെ കോണ്ഗ്രസിനുള്ളുവെന്നും സമാജ്വാദി പാര്ട്ടി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഈ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് പാര്ട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ജീവന്മരണ പോരാട്ടമാണെന്നും സമാജ്വാദി പാര്ട്ടി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
ഈ സാഹചര്യത്തില് സഖ്യത്തില് കൂടുതല് സീറ്റുകള്ക്കായി വാശി പിടിക്കാതെ കഴിഞ്ഞ 2 നിയമസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പുകളില് ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ശക്തരായ പ്രാദേശിക നേതാക്കളുള്ള മണ്ഡലങ്ങളില് മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ് കോണ്ഗ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും സമാജ്വാദി പാര്ട്ടി പറയുന്നു. ഇരു പാര്ട്ടികളുടെയും നേതാക്കളായ അഖിലേഷ് യാദവും രാഹുല് ഗാന്ധിയും തമ്മില് മികച്ച സൗഹൃദമാണുള്ളത്. എന്നാല് കൂടുതല് സീറ്റുകള് കോണ്ഗ്രസ് ചോദിച്ചുവാങ്ങണമെന്ന അഭിപ്രായം കോണ്ഗ്രസിനുള്ളിലുണ്ട്. അതിനാല് തന്നെ ഇരുപാര്ട്ടികളും വിഷയം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.ALSO READ: ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഷെയ്ഖ് ഹസീന, മടക്കയാത്ര ഡിസംബർ 16ന്, വിമാനസൗകര്യം ഒരിക്കാർ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു!