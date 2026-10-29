90 ശതമാനം വോട്ടെണ്ണിയപ്പോഴും ആർക്കും ഭൂരിപക്ഷമില്ല, ഇസ്രായേൽ ആര് ഭരിക്കണമെന്ന് അറബ് പാർട്ടികൾ തീരുമാനിക്കും
90.3 ശതമാനം വോട്ടെണ്ണല് പൂര്ത്തിയാക്കിയപ്പോള് ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹുവിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സഖ്യത്തിന് 53 സീറ്റുകളിലും പ്രതിപക്ഷ ചേരിക്ക് 48 സീറ്റുകളിലുമാണ് ഭൂരിപക്ഷമുള്ളത്.
പശ്ചിമേഷ്യയില് ഇറാന് സംഘര്ഷം നടക്കുന്ന നിലയില് നിര്ണായകമായ ഇസ്രായേല് പൊതുതിരെഞ്ഞെടുപ്പില് 90 ശതമാനം വോട്ടെണ്ണല് പൂര്ത്തിയാക്കിയപ്പോള് ആര്ക്കും വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത അവസ്ഥ. 120 അംഗ പാര്ലമെന്റില് 61 സീറ്റുകളാണ് കേവലഭൂരിപക്ഷത്തിന് ആവശ്യമായുള്ളത്. 90.3 ശതമാനം വോട്ടെണ്ണല് പൂര്ത്തിയാക്കിയപ്പോള് ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹുവിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സഖ്യത്തിന് 53 സീറ്റുകളിലും പ്രതിപക്ഷ ചേരിക്ക് 48 സീറ്റുകളിലുമാണ് ഭൂരിപക്ഷമുള്ളത്.
19 സീറ്റുകളില് ലീഡ് നേടി നിര്ണായകശക്തിയായി മാറാന് അറബ് പാര്ട്ടികള്ക്ക് സാധിച്ചു. ഇതോടെ ഭൂരിപക്ഷമുറപ്പിക്കാന് അറബ് പാര്ട്ടികളുടെ നിലപാട് നിര്ണായകമായി മാറി. നവംബര് നാലിനാണ് ഔദ്യോഗിക ഫലം പുറത്തുവരികയുള്ളു. ശേഷം പ്രസിഡന്റ് തിരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പാര്ട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികളുമായി ചര്ച്ച നടത്തും. സര്ക്കാരുണ്ടാക്കാന് ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള പാര്ട്ടിയെ അതിനായി ക്ഷണിക്കും. ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയുടെ നേതാവിനെ തന്നെ പ്രസിഡന്റ് തിരെഞ്ഞെടുക്കണമെന്നില്ല. ഇസ്രായേലില് ആനുപാതിക പ്രാതിനിധ്യ സംവിധാനമായതിനാല് മൊത്തം രാജ്യത്തെ ഒറ്റ മണ്ഡലമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.
വോട്ടര്മാര് വ്യക്തികളേക്കാള് പാര്ട്ടികള്ക്കാണ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സാധുവായ വോട്ടുകളുടെ കുറഞ്ഞത് 3.25 ശതമാനം വോട്ട് നേടുന്ന പാര്ട്ടിക്കെ സെനറ്റില് സീറ്റ് കിട്ടുകയുള്ളു. ഇതാദ്യമായല്ല ഇസ്രായേലില് ഇങ്ങനെ സഖ്യസര്ക്കാരുകള് രൂപവത്കരിക്കുന്നതില് പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകുന്നത്. 90 ശതമാനം സീറ്റുകളാണ് എണ്ണിതീര്ന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഐഡിഎഫ് സൈനികര്, തടവുകാര്, മെഡിക്കല് ജീവനക്കാര്, ആരോഗ്യപ്രശ്നമുള്ളവര് തുടങ്ങിയവരുടെ പോസ്റ്റല് വോട്ടുകളും പ്രത്യേക വോട്ടുകളുമാണ് എണ്ണിതീര്ക്കാനുള്ളത്.
ആര് ഭരിക്കണമെന്നതില് അറബ് പാര്ട്ടികളുടെ തീരുമാനമാകും നിര്ണായകമാവുക. പ്രതിപക്ഷസഖ്യം അറബ് പാര്ട്ടികളുമായി യോജിപ്പിലെത്തിയാല് നെതന്യാഹുവിന്റെ ഭരണത്തിന് അന്ത്യമാകും. നെതന്യാഹുവും ഐസന്കോട്ടും ഉള്പ്പെടുന്ന ദേശീയ ഐക്യസര്ക്കാരെന്നതും ഒരു സാധ്യതയാണ്. എന്നാല് അതിന് രാഷ്ട്രീയ എതിര്പ്പുകള് ഏറെയാണ്. സര്ക്കാര് രൂപീകരണ ശ്രമങ്ങള് പരാജയപ്പെട്ടാല് രാജ്യം വീണ്ടും തിരെഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കും നീങ്ങാം. സര്ക്കാരുണ്ടാക്കാന് നിയോഗിക്കുന്ന സ്ഥാനാര്ഥിക്ക് 28 ദിവസമാണ് സമയം. ആവശ്യപ്പെട്ടാല് ഇത് 14 ദിവസം കൂടി നീട്ടിനല്കാന് പ്രസിഡന്റിനാകും. ആദ്യ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടാല് മറ്റൊരു പാര്ലമെന്റ് അംഗത്തിനും അവസരം നല്കാം. ഈ ശ്രമങ്ങള് പരാജയപ്പെട്ടാല് പുതിയ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ്. അതുവരെയും കാവല് പ്രധാനമന്ത്രിയായി നെതന്യാഹുവിന് തുടരാനാകും.ALSO READ: Israel Election Result 2026: നെതന്യാഹുവിനെ പുറത്താക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ സഖ്യം അറബ് പാർട്ടികളെ ഒപ്പം നിർത്തുമോ? ഇസ്രയേലിൽ ഉദ്വേഗം