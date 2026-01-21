ബുധന്‍, 21 ജനുവരി 2026
നാറ്റോ നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ ഞാൻ കാരണമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഒരു പിടി ചാരമായേനെ: ട്രംപ്

Donald Trump
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ബുധന്‍, 21 ജനുവരി 2026 (17:55 IST)
തന്റെ നേതൃത്വം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നാറ്റോ നിലനില്‍ക്കുന്നതെന്നും താനില്ലായിരുന്നുവെങ്കില്‍ നാറ്റോ എന്നെ തകരുമായിരുന്നുവെന്നും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. ഗ്രീന്‍ലാന്‍ഡിനെ പറ്റിയുള്ള തന്റെ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ യൂറോപ്യന്‍ നേതാക്കള്‍ രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം.

നാറ്റോയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ്
ജെ ട്രംപിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച ഒരു വ്യക്തിയോ പ്രസിഡന്റോ ഇല്ലാ. ഞാന്‍ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ നാറ്റോ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു ചാരക്കൂമ്പാരമായി അവശേഷിക്കുമായിരുന്നു. സങ്കടകരമാണ്, പക്ഷേ സത്യം അതാണ്. ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറത്തിനായി സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കും മുന്‍പായി ട്രംപ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യലില്‍ കുറിച്ചു. സൈനിക സഖ്യത്തിനായി മറ്റേതൊരു നേതാവിനേക്കാളും താന്‍ അധികമായി ചെയ്തുവെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് സമ്മേളനത്തിലും ട്രംപ് ആവര്‍ത്തിച്ചു.


