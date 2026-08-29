മുന് നിലപാട് മാറ്റി നേപ്പാള്; രക്ഷാപ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് വിദേശ സഹായം സ്വീകരിക്കും
നേപ്പാളിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെത്തുടര്ന്ന് ദുരിതാശ്വാസ, രക്ഷാപ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് വിദേശ സഹായം സ്വീകരിക്കാന് നേപ്പാള് സര്ക്കാര് വെള്ളിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചു. വിദേശ സംഘങ്ങളുടെ സഹായം നിരസിച്ച മുന് നിലപാടില് നിന്ന് നേപ്പാള് പിന്മാറി. നേപ്പാളിലെ ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ വിലയിരുത്തലിനെത്തുടര്ന്ന്, ഇന്ത്യ, ചൈന, ഓസ്ട്രേലിയ, ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങള്ക്ക് അവരുടെ വിദഗ്ധരെയും സാങ്കേതിക സംഘങ്ങളെയും അയയ്ക്കാന് അനുമതി നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
തുരങ്കങ്ങള്ക്കുള്ളില് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആളുകളെ തിരയുന്നതിലും രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിലും ഡിഎന്എ പരിശോധനയിലൂടെയും ഫോറന്സിക് അന്വേഷണങ്ങളിലൂടെയും മൃതദേഹങ്ങള് തിരിച്ചറിയുന്നതിലും ഈ സംഘങ്ങള് സഹായിക്കും. കാണാതായ തങ്ങളുടെ പൗരന്മാരെ സംബന്ധിച്ച നിരവധി രാജ്യങ്ങളുടെ സമ്മര്ദ്ദത്തെ തുടര്ന്നാണ് ഈ തീരുമാനം ഉണ്ടായതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.
'വെള്ളപ്പൊക്കത്തില് അവരുടെ പൗരന്മാരെയും കാണാതായതിനാല്, കുറഞ്ഞത് തിരച്ചില്, രക്ഷാപ്രവര്ത്തന സംഘങ്ങളെയും ചില വിദഗ്ധരെയും അനുവദിക്കാന് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തില് നിന്ന് ഞങ്ങള്ക്ക് വലിയ സമ്മര്ദ്ദം ലഭിച്ചു. ചില മേഖലകളില് പരിമിതമായ എണ്ണം വിദഗ്ധരെ മാത്രമേ ഞങ്ങള് അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ'- ഒരു മുതിര്ന്ന സര്ക്കാര് ഉദ്യോഗസ്ഥന് കാഠ്മണ്ഡു പോസ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞു.