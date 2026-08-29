  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. വിദേശവാര്‍ത്ത
  4. Nepal reverses earlier stance
Written By ശ്രീനു എസ്

മുന്‍ നിലപാട് മാറ്റി നേപ്പാള്‍; രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് വിദേശ സഹായം സ്വീകരിക്കും

Nepal, Nepal Floods, Nepal Flash Floods Death Toll, Nepal Earthquake, Nepal Floods
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (10:14 IST)
google-news
നേപ്പാളിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെത്തുടര്‍ന്ന് ദുരിതാശ്വാസ, രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് വിദേശ സഹായം സ്വീകരിക്കാന്‍ നേപ്പാള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ വെള്ളിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചു. വിദേശ സംഘങ്ങളുടെ സഹായം നിരസിച്ച മുന്‍ നിലപാടില്‍ നിന്ന് നേപ്പാള്‍ പിന്മാറി. നേപ്പാളിലെ ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ വിലയിരുത്തലിനെത്തുടര്‍ന്ന്, ഇന്ത്യ, ചൈന, ഓസ്ട്രേലിയ, ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് അവരുടെ വിദഗ്ധരെയും സാങ്കേതിക സംഘങ്ങളെയും അയയ്ക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.
 
തുരങ്കങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആളുകളെ തിരയുന്നതിലും രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിലും ഡിഎന്‍എ പരിശോധനയിലൂടെയും ഫോറന്‍സിക് അന്വേഷണങ്ങളിലൂടെയും മൃതദേഹങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയുന്നതിലും ഈ സംഘങ്ങള്‍ സഹായിക്കും. കാണാതായ തങ്ങളുടെ പൗരന്മാരെ സംബന്ധിച്ച നിരവധി രാജ്യങ്ങളുടെ സമ്മര്‍ദ്ദത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് ഈ തീരുമാനം ഉണ്ടായതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.
 
'വെള്ളപ്പൊക്കത്തില്‍ അവരുടെ പൗരന്മാരെയും കാണാതായതിനാല്‍, കുറഞ്ഞത് തിരച്ചില്‍, രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തന സംഘങ്ങളെയും ചില വിദഗ്ധരെയും അനുവദിക്കാന്‍ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തില്‍ നിന്ന് ഞങ്ങള്‍ക്ക് വലിയ സമ്മര്‍ദ്ദം ലഭിച്ചു. ചില മേഖലകളില്‍ പരിമിതമായ എണ്ണം വിദഗ്ധരെ മാത്രമേ ഞങ്ങള്‍ അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ'- ഒരു മുതിര്‍ന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ കാഠ്മണ്ഡു പോസ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
സോണിയ ഗാന്ധിയെ ബിജെപി ഭയക്കുന്നതെന്തിന്? പുസ്തകത്തിൽ മോദിയ്ക്കും ആർഎസ്എസിനും നേരെ വിമർശനം?

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?ദേശീയഗീതമായ 'ജനഗണമന'യ്ക്ക് പുറമെ ദേശീയഗാനമായ 'വന്ദേമാതര'ത്തിന്റെ ആലാപനത്തിലും പുതിയ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍.

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനം

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനംതാനെയില്‍ വേക്ക് അപ്പ് താനെക്കര്‍ എന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സമരം. പ്രദേശത്ത് 53.8 ഏക്കറില്‍ 47,000 കോടി മുതല്‍മുടക്കിലാണ് ആമസോണിന്റെ ഡാറ്റ സെന്റര്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്.

ട്രംപ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ തീരുവ ഒഴിവാക്കാന്‍ ചൈനയെ ഇന്ത്യയും 40ലധികം രാജ്യങ്ങളും സഹായിക്കുന്നു: ആരോപണവുമായി യുഎസ്

ട്രംപ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ തീരുവ ഒഴിവാക്കാന്‍ ചൈനയെ ഇന്ത്യയും 40ലധികം രാജ്യങ്ങളും സഹായിക്കുന്നു: ആരോപണവുമായി യുഎസ്ഓഫീസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ആന്‍ഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പോളിസി പുറത്തിറക്കിയ 'ദി ഗ്രേറ്റ് ട്രാന്‍സ്ഷിപ്പ്‌മെന്റ് സ്‌കാം' എന്ന വൈറ്റ് ഹൗസ് റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് ആരോപണങ്ങള്‍ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

'പേടിച്ചു പോയോ?'; തൂഫാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുപ്പമുള്ള നേതാവ് പിടിയിൽ, വാർത്ത മുക്കി സർക്കാർ

'പേടിച്ചു പോയോ?'; തൂഫാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുപ്പമുള്ള നേതാവ് പിടിയിൽ, വാർത്ത മുക്കി സർക്കാർറിപ്പോർട്ടർ ടിവിയാണ് സർക്കാരിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്

ജെൻ സിയെ പിടിച്ചെ പറ്റു, രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് സംഘപരിവാർ, ബിജെപി ഉൾപ്പടെ 32 സംഘടനകളുടെ യോഗം 19 മുതൽ

ജെൻ സിയെ പിടിച്ചെ പറ്റു, രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് സംഘപരിവാർ, ബിജെപി ഉൾപ്പടെ 32 സംഘടനകളുടെ യോഗം 19 മുതൽഎതിര്‍സ്വരമില്ലെന്ന് കരുതിയ അമിത് ഷാ- മോദി നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ഒരു മയവുമില്ലാത്ത വിമര്‍ശനങ്ങളാണ് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ ഉയര്‍ത്തിയത്. ശക്തനായ നേതാവെന്ന മോദിയുടെ ഇമേജിനെ പ്രക്ഷോഭം ഇല്ലാതെയാക്കിയെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് സംഘപരിവാറിനുള്ളത്.

മുന്‍ നിലപാട് മാറ്റി നേപ്പാള്‍; രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് വിദേശ സഹായം സ്വീകരിക്കും

മുന്‍ നിലപാട് മാറ്റി നേപ്പാള്‍; രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് വിദേശ സഹായം സ്വീകരിക്കുംനേപ്പാളിലെ ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ വിലയിരുത്തലിനെത്തുടര്‍ന്ന്, ഇന്ത്യ, ചൈന, ഓസ്ട്രേലിയ, ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് അവരുടെ വിദഗ്ധരെയും സാങ്കേതിക സംഘങ്ങളെയും അയയ്ക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

സോണിയ ഗാന്ധിയെ ബിജെപി ഭയക്കുന്നതെന്തിന്? പുസ്തകത്തിൽ മോദിയ്ക്കും ആർഎസ്എസിനും നേരെ വിമർശനം?

സോണിയ ഗാന്ധിയെ ബിജെപി ഭയക്കുന്നതെന്തിന്? പുസ്തകത്തിൽ മോദിയ്ക്കും ആർഎസ്എസിനും നേരെ വിമർശനം?കോണ്‍ഗ്രസ് മുന്‍ അധ്യക്ഷയും പാര്‍ലമെന്ററി പാര്‍ട്ടി നേതാവുമായ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥയായ 'ബിലോങ്ങിങ്: എ ജേര്‍ണി ഓഫ് ലവ്' എന്ന പുസ്തകം ഇന്ത്യയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതില്‍ നിന്നും പ്രമുഖ പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസായ പെങ്കുവിന്‍ റാന്‍ഡം ഹൗസ് ഇന്ത്യ പിന്മാറിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങള്‍ കടുക്കുന്നു.

വെനിസ്വേലയുമായുള്ള ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ കരാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച് ട്രംപ്

വെനിസ്വേലയുമായുള്ള ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ കരാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച് ട്രംപ്സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാര്‍ക്കോ റൂബിയോ, പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്‌സെത്ത്, വെനിസ്വേലയുടെ ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ഡെല്‍സി റോഡ്രിഗസ് എന്നിവര്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തിയതായി കരാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച ട്രംപ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പോസ്റ്റില്‍ പറഞ്ഞു.

Nepal Flash Floods: വിറങ്ങലിച്ച് നേപ്പാൾ, മരണസംഖ്യ 600 തൊട്ടു, കാണാക്കയത്തിൽ രണ്ടായിരത്തിലേറെ മനുഷ്യർ

Nepal Flash Floods: വിറങ്ങലിച്ച് നേപ്പാൾ, മരണസംഖ്യ 600 തൊട്ടു, കാണാക്കയത്തിൽ രണ്ടായിരത്തിലേറെ മനുഷ്യർNepal Flash Floods: ഔദ്യോഗിക കണക്കനുസരിച്ച് നേപ്പാളിലെ മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 579 ആയി. മരണസംഖ്യ 600 കടന്നെന്നും അനൗദ്യോഗിക കണക്കുകൾ. ദുരന്തത്തിൽ രണ്ടായിരത്തിലേറെ പേരെ കാണാതായി. ഇവർക്കായി തെരച്ചിൽ തുടരുന്നു.

തുപ്പുന്നതും ഭക്ഷണപ്പൊതികള്‍ വലിച്ചെറിയുന്നതും: ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേയില്‍ ഇത്തരം പ്രവൃത്തികള്‍ക്കുള്ള പിഴ കൂട്ടി

തുപ്പുന്നതും ഭക്ഷണപ്പൊതികള്‍ വലിച്ചെറിയുന്നതും: ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേയില്‍ ഇത്തരം പ്രവൃത്തികള്‍ക്കുള്ള പിഴ കൂട്ടി'ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേ (റെയില്‍വേ പരിസരത്തെ ശുചിത്വത്തെ ബാധിക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കുള്ള പിഴകള്‍) ചട്ടം, 2012 ഭേദഗതി ചെയ്തുകൊണ്ട് 2026 ഓഗസ്റ്റ് 24-ന് പുറപ്പെടുവിച്ച ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെയാണ് ഈ മാറ്റം നടപ്പിലാക്കിയത്.