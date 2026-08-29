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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 29 August 2026 (08:16 IST)

നേപ്പാള്‍ പ്രളയം: മരണസംഖ്യ 600കടന്നു, രണ്ടായിരത്തോളം പേരെ ഇപ്പോഴും കാണാനില്ല

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Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (08:18 IST)
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നേപ്പാളിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തില്‍ വെള്ളിയാഴ്ച മരണസംഖ്യ 600കടന്നു. ദുരന്തത്തിന് ശേഷം കാണാതായ ഏകദേശം 2,000 പേര്‍ക്കായുള്ള തിരച്ചില്‍ മൂന്നാം ദിവസവും തുടരുകയാണ്. ഭോട്ടെകോഷി നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് വര്‍ദ്ധിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച അധികൃതര്‍ പുതിയ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയതിനെത്തുടര്‍ന്ന് നേപ്പാളില്‍ രണ്ടാം തരംഗ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുമെന്ന ആശങ്ക ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. അതേ സ്ഥലത്ത് ജലനിരപ്പ് ഉയര്‍ന്നത് പ്രദേശത്ത് മറ്റൊരു വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യത വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചതായി ദേശീയ ദുരന്ത സാധ്യതാ ലഘൂകരണ മാനേജ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.
 
നേപ്പാള്‍-ടിബറ്റ് അതിര്‍ത്തിയിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തില്‍ കുറഞ്ഞത് 320 ഇന്ത്യക്കാരെ കാണാതായിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 400 പേര്‍ ചൈനീസ് ഭാഗത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. കാഠ്മണ്ഡുവിന്റെ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായവും നല്‍കാന്‍ ഇന്ത്യ തയ്യാറാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം (എംഇഎ) വെള്ളിയാഴ്ച അറിയിച്ചു.
 
ചൈനയുടെ ഭാഗത്ത് കുടുങ്ങിയ 96 ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാര്‍ കരമാര്‍ഗം സുരക്ഷിതമായി നേപ്പാളിലേക്ക് കടന്നതായി വിദേശകാര്യ വക്താവ് രണ്‍ധീര്‍ ജയ്സ്വാള്‍ പറഞ്ഞു. നേപ്പാളിലെ വെള്ളപ്പൊക്ക ബാധിത പ്രദേശങ്ങളില്‍ നിന്ന് കാഠ്മണ്ഡുവിലെത്തിയതിന് ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് 21 ഇന്ത്യക്കാര്‍ ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ എത്തിയതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
 
നേപ്പാളിലെ ഉയര്‍ന്ന ഉയരത്തിലുള്ള ഒരു ഹിമാനിയുടെ തകര്‍ച്ചയാണ് നേപ്പാള്‍-ചൈന അതിര്‍ത്തിയിലെ മണ്ണിടിച്ചിലിനും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും കാരണമെന്ന് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തലില്‍ കണ്ടെത്തിയതായി ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ടിബറ്റിലെ ഗൈറോംഗ് കൗണ്ടിയില്‍ നിന്ന് 555 വിനോദസഞ്ചാരികളെ ഒഴിപ്പിച്ചതായി ചൈനീസ് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.
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