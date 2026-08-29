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  4. Trump announces the largest oil deal in world history with Venezuela
Written By ശ്രീനു എസ്

വെനിസ്വേലയുമായുള്ള ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ കരാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച് ട്രംപ്

Strait OF Hormuz, Donald Trump,NATO,Iran- USA war, Middle east crisis
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (08:54 IST)
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വെനിസ്വേലയുമായി തന്റെ ഭരണകൂടം ഒരു വലിയ കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് വെള്ളിയാഴ്ച പറഞ്ഞു. സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാര്‍ക്കോ റൂബിയോ, പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്‌സെത്ത്, വെനിസ്വേലയുടെ ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ഡെല്‍സി റോഡ്രിഗസ് എന്നിവര്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തിയതായി കരാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച ട്രംപ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പോസ്റ്റില്‍ പറഞ്ഞു.
 
റോഡ്രിഗസിന്റെ സര്‍ക്കാര്‍ ഒരു പ്രസ്താവനയില്‍ 65 ബില്യണ്‍ ബാരല്‍ എണ്ണ ഉത്പാദിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന 17 എണ്ണപ്പാടങ്ങളുടെ വികസനമാണ് കരാറില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ കരാര്‍ വഴി വെനിസ്വേലയുടെ എണ്ണ വ്യവസായത്തിലേക്ക് 100 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ നിക്ഷേപം വരുത്താനും കാരക്കാസിന് 209 ബില്യണ്‍ ഡോളറിലധികം നികുതി വരുമാനം ലഭിക്കാനും കഴിയുമെന്ന് അവര്‍ പറഞ്ഞു.
 
ടെലിഗ്രാമിലെ ഒരു പോസ്റ്റില്‍ റോഡ്രിഗസ് ഈ കരാര്‍ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പുനരുജ്ജീവനത്തില്‍ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തും എന്ന് പ്രവചിച്ചു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
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