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  4. China, RSS, and PM Modi's Policies: 3 Flashpoints in Sonia Gandhi's Memoir 'Belonging'
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Saturday, 29 August 2026 (10:48 IST)

സോണിയ ഗാന്ധിയെ ബിജെപി ഭയക്കുന്നതെന്തിന്? പുസ്തകത്തിൽ മോദിയ്ക്കും ആർഎസ്എസിനും നേരെ വിമർശനം?

പുസ്തകത്തില്‍ പരാമര്‍ശിക്കുന്ന 3 വിഷയങ്ങളാണ് പെന്‍ഗ്വിന്‍ പദ്ധതിയില്‍ നിന്നും പിന്മാറന്‍ കാരണമായതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (09:31 IST)
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കോണ്‍ഗ്രസ് മുന്‍ അധ്യക്ഷയും പാര്‍ലമെന്ററി പാര്‍ട്ടി നേതാവുമായ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ  ആത്മകഥയായ 'ബിലോങ്ങിങ്: എ ജേര്‍ണി ഓഫ് ലവ്'  എന്ന പുസ്തകം ഇന്ത്യയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതില്‍ നിന്നും പ്രമുഖ പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസായ പെങ്കുവിന്‍ റാന്‍ഡം ഹൗസ് ഇന്ത്യ പിന്മാറിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങള്‍ കടുക്കുന്നു. പുസ്തകത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങളില്‍ മാറ്റം വരുത്താന്‍ പബ്ലിഷര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും സോണിയ ഗാന്ധി വിസമ്മതിച്ചതോടെയാണ് പെന്‍ഗ്വിന്‍ പ്രൊജക്റ്റില്‍ നിന്നും പിന്മാറിയത്.
 
പുസ്തകത്തില്‍ പരാമര്‍ശിക്കുന്ന 3 വിഷയങ്ങളാണ് പെന്‍ഗ്വിന്‍ പദ്ധതിയില്‍ നിന്നും പിന്മാറന്‍ കാരണമായതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. പ്രധാനമായും 3 കാര്യങ്ങളിലായിരുന്നു പെന്‍ഗ്വിന്‍ ഇന്ത്യ എഡിറ്റിംഗ് മാറ്റങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. പുസ്തകത്തില്‍ ആര്‍എസ്എസിനെയും മോദിയേയും എതിര്‍ക്കുന്ന ഭാഗങ്ങള്‍, ഇന്ത്യ- ചൈന അതിര്‍ത്തി പ്രശ്‌നം എന്നിവയാണവ.
 
 ബിജെപി സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ഇന്ത്യ-ചൈന അതിര്‍ത്തിയിലുണ്ടായ ചൈനീസ് കടന്നുകയറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പാര്‍ലമെന്റില്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഈ വിഷയം സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ പുസ്തകത്തിലും പരാമര്‍ശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഭരണശൈലിയും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ നയങ്ങളെയും പുസ്തകത്തില്‍ വിമര്‍ശിക്കുന്നുണ്ട്. ആര്‍എസ്എസിനെതിരെയും ശക്തമായ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. ഈ 3 ഭാഗങ്ങളിലും എഡിറ്റ് വേണമെന്നതായിരുന്നു പെന്‍ഗ്വിന്‍ ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യം.
 
പുസ്തകത്തിന്റെ ഇന്ത്യന്‍ പതിപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതില്‍ നിന്നും പെന്‍ഗ്വിന്‍ ഇന്ത്യ പിന്മാറിയെങ്കിലും പുസ്തകത്തിന്റെ ആഗോള പതിപ്പ് മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ നവംബര്‍ 10ന് വിദേശത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ആല്‍ഫ്രഡ് എ നോപ്‌സ് ആണ് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില്‍ ഇത് പുറത്തിറക്കുന്നത്. ബിജെപി സര്‍ക്കാരിനെ ഭയന്നാണ് പെന്‍ഗ്വിന്‍ ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ എങ്ങനെ മാധ്യമങ്ങളുടെയും എതിര്‍ സ്വരങ്ങളുടെയും വായടപ്പിക്കുന്നു എന്നതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഈ വിഷയമെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് പറയുന്നു.
 
 അതേസമയം വസ്തുതാ പരിശോധന നടത്താനും ആവശ്യമായ ഉപദേശങ്ങള്‍ നല്‍കാനും പ്രസാധകര്‍ക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നും തങ്ങള്‍ക്ക് പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന്‍ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പെന്‍ഗ്വിന്‍ ഇന്ത്യ വിശദീകരണക്കുറിപ്പില്‍ വ്യക്തമാക്കി. നിലവില്‍ ഹാര്‍പ്പര്‍ കോളിന്‍സ് അടക്കമുള്ള പ്രസാധകരുമായുള്ള ചര്‍ച്ചയിലാണ് കോണ്‍ഗ്രസ്.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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