സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ഞായര്, 22 മാര്ച്ച് 2026 (19:18 IST)
ദോഹ: ഖത്തറില് സൈനിക ഹെലികോപ്റ്റര് അപകടത്തില് ആറ് പേര് മരിച്ചു. ഹെലികോപ്റ്ററില് ഏഴ് പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഒരാള്ക്കായി തിരച്ചില് തുടരുകയാണെന്ന് അധികൃതര് അറിയിച്ചു.സാങ്കേതിക തകരാറാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് ഖത്തര് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. നിരീക്ഷണ പറക്കലിനിടെ പേര്ഷ്യന് ഗള്ഫില് ഹെലികോപ്റ്റര് തകര്ന്നുവീണു.
ജനറല് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ്സ് ആന്ഡ് ബോര്ഡേഴ്സ് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ മാരിടൈം സെര്ച്ച് ആന്ഡ് റെസ്ക്യൂ ടീമും ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ സേനയുടെ ഖത്തര് ഇന്റര്നാഷണല് സെര്ച്ച് ആന്ഡ് റെസ്ക്യൂ ഗ്രൂപ്പും സംയുക്തമായി പ്രദേശത്ത് തിരച്ചില് നടത്തുന്നു. അപകടത്തില് മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങള്ക്ക് ഖത്തര് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.
അതേസമയം ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് 48 മണിക്കൂറില് തുറക്കണമെന്ന് ഇറാന് അന്ത്യശാസനവുമായി ട്രംപ്. അല്ലെങ്കില് ഊര്ജ്ജകേന്ദ്രങ്ങള് തകര്ക്കുമെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ ഭീഷണി. അതേസമയം ഇറാന്റെ ഇന്ധന ഊര്ജ്ജകേന്ദ്രങ്ങള് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടാല് അമേരിക്കയുടെ എല്ലാ ഊര്ജ്ജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ലക്ഷ്യമിടുമെന്ന് ഇറാന് സൈന്യവും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യം നിലനില്ക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില് ഇറാന് പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാനുമായി ടെലിഫോണ് സംഭാഷണം നടത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികളും അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പല് പാതകളിലെ സുരക്ഷിതത്വവുമാണ് സംഭാഷണത്തില് പ്രധാന വിഷയങ്ങളായത്.ഊര്ജ രംഗത്തെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്ക്കെതിരായ ആക്രമണത്തെ അപലപിക്കുന്നതായി മോസി പെസഷ്കിയനോട് പറഞ്ഞു. യുദ്ധം തുടങ്ങിയ ശേഷം ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് മോദി ഇറാന് പ്രസിഡന്റിനെ വിളിക്കുന്നത്.