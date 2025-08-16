Floods in Pakistan: പാക്കിസ്ഥാനില് മിന്നല് പ്രളയം; 200 മരണം
രേണുക വേണു|
Last Modified ശനി, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (10:50 IST)
Pakistan Floods
Floods in Pakistan: പാക്കിസ്ഥാനിലെ മിന്നല് പ്രളയത്തില് 200 പേര് മരിച്ചതായി റിപ്പോര്ട്ട്. വടക്കുപടിഞ്ഞാറന് പാക്കിസ്ഥാനിലെ ഖൈബര് പക്തുന്ഖ്വ പ്രവിശ്യയിലാണ് അതിതീവ്ര മഴയെ തുടര്ന്ന് മിന്നല് പ്രളയമുണ്ടായത്. രക്ഷാപ്രവര്ത്തനത്തിനു എത്തിയ ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററും തകര്ന്നുവീണു.
ഒട്ടേറെ കെട്ടിടങ്ങള് നിലംപതിച്ചു. ബ്യൂണര് മേഖലയിലാണ് പ്രളയം ഏറ്റവും കൂടുതല് നാശനഷ്ടം വിതച്ചത്. ഇവിടെ മാത്രം നൂറിലേറെ പേര് മരിച്ചു. ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുള്ള അവശ്യ സാധനങ്ങളുമായി ബജ്വര് മേഖലയിലേക്കു പോയ ഹെലികോപ്റ്റര് മോശം കാലാവസ്ഥയെ തുടര്ന്ന് അഫ്ഗാന് അതിര്ത്തിക്കു സമീപം തകര്ന്നുവീണു. ഈ ഹെലികോപ്റ്ററില് ഉണ്ടായിരുന്ന അഞ്ച് പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു.
പ്രധാനമന്ത്രി ഷഹബാസ് ഷരീഫ് അടിയന്തരയോഗം വിളിച്ചുചേര്ത്തു. സാധാരണ കാലവര്ഷ മഴയല്ല പാക്കിസ്ഥാനില് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കനത്ത മഴയെ തുടര്ന്ന് പലയിടത്തും റോഡുകള് ഒലിച്ചുപോയി. മേഘവിസ്ഫോടനത്തിനു പിന്നാലെയാണ് മിന്നല് പ്രളയമുണ്ടായത്. ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങളില് നിന്ന് രണ്ടായിരത്തിലേറെ പേരെ മാറ്റിപാര്പ്പിച്ചു. കാലാവസ്ഥ മോശമായതിനെ തുടര്ന്ന് രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം മന്ദഗതിയിലാണ് നടക്കുന്നത്.