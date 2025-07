3 മരണങ്ങളാണ് ഇതുവരെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 35-50 വീടുകള്‍ക്ക് കേടുപാടുണ്ടായതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു.ദേശീയ ഗാര്‍ഡ്, പ്രാദേശിക ഫയര്‍ ഫോഴ്‌സ്, പോലീസ് സംഘങ്ങളെല്ലാം തന്നെ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ സജീവമാണ്.

Flash Flood New Mexico: Massive Flash flood emergency with a 20 foot flood wave, debris flow and homes floating down the Rio Ruidoso River!

Officials report the Rio Ruidoso River rose 20 feet in 30 minutes.

This is a developing story.