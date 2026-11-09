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  4. Eisenkot invites Netanyahu's likud party and religious zionism to support his government
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 9 November 2026 (10:26 IST)

അറബ് പാര്‍ട്ടികള്‍ക്കൊപ്പം കൂടാനില്ല, സഖ്യത്തില്‍ ചേരാമോ, നെതന്യാഹുവിന്റെ പിന്തുണ ആവശ്യപ്പെട്ട ഐസന്‍കോട്ട്

അറബ് പാര്‍ട്ടികളുടെ പിന്തുണ തേടുന്നതില്‍ യാഷര്‍ പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ തന്നെ എതിര്‍പ്പുകളുണ്ട്.

Eisenkot,Netanyahu, likud party,Israel News,religious zionism
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 9 Nov 2026 (10:28 IST)
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ഇസ്രായേലില്‍ അടുത്ത സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഔദ്യോഗിക ചുമതല ഏറ്റുവാങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ നെതന്യാഹുവിന്റെ പാര്‍ട്ടിയായ ലിക്കുഡിന്റെ പിന്തുണ തേടി യാഷര്‍ പാര്‍ട്ടി നേതാവ് ഗാദി ഐസന്‍കോട്ട്. 120 അംഗ പാര്‍ലമെന്റില്‍ ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹുവിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സഖ്യത്തിന് 53 സീറ്റുകളിലാണ് ഭൂരിപക്ഷമുള്ളത്. 48 സീറ്റുകളുള്ള ഗാദി ഐസന്‍കോട്ടിന്റെ സഖ്യത്തീന് 19 സീറ്റുകളുള്ള അറബ് പാര്‍ട്ടികളുടെ പിന്തുണയുണ്ടെങ്കില്‍ ഭരിക്കാനുള്ള ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്കെത്താന്‍ സാധിക്കും. എന്നാല്‍ അറബ് സഖ്യവുമായി സഹകരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായി ദോഷം ചെയ്യുമെന്ന് കണക്കാക്കിയാണ് പുതിയ നീക്കം.
 
അറബ് പാര്‍ട്ടികളുടെ പിന്തുണ തേടുന്നതില്‍ യാഷര്‍ പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ തന്നെ എതിര്‍പ്പുകളുണ്ട്. ഇസ്രായേലിന്റെ അടിസ്ഥാന സങ്കല്‍പ്പമായ ജൂത രാഷ്ട്രം എന്നതടക്കമുള്ള നിലപാടുകളില്‍ വെള്ളം ചേര്‍ക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ഇതിന് കാരണം. ലിക്കുഡ് പാര്‍ട്ടിയെ സഖ്യത്തിനായി ക്ഷണിച്ചെങ്കിലും നെതന്യാഹുവിന്റെ പേര് ഐസന്‍കൊട്ട് പരാമര്‍ശിച്ചില്ല.  ഇസ്രായേലിനെ ജനാധിപത്യ യഹൂദ രാഷ്ട്രമായി അംഗീകരിക്കുക, സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനത്തിലെ മൂല്യങ്ങള്‍ അംഗീകരിക്കുക, എല്ലാ പൗരന്മാര്‍ക്കും നിര്‍ബന്ധിത സൈനികസേവനം ഏര്‍പ്പെടുത്തുക, ഹമാസിനെ ഭീകരസംഘടനയായി അംഗീകരിക്കുക, ഹമാസ് ഭീഷണി ഇല്ലാതെയാക്കുക എന്നീ തത്വങ്ങളാണ് ഐസന്‍കോട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്.
 
 അതേസമയം 2023 ഒക്ടോബര്‍ 7ലെ ഹമാസ് ആക്രമണ സമയത് ഉന്നത അധികാര സ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഇരുന്നവര്‍ ആരും പൊതു ജീവിതത്തില്‍ തുടരാന്‍ പാടില്ലെന്ന നിലപാടും ഐസന്‍കോട്ടിനുണ്ട്. ഐക്യത്തിനുള്ള സമയമാണിതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ സര്‍ക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കാന്‍ ലിക്കുഡ് പാര്‍ട്ടി തയ്യാറാകണമെന്നും ഐസന്‍കോട്ട് പറഞ്ഞു.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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