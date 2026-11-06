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  4. Impeachment Showdown: Trump Backs Hegseth as GOP Divisions Deepen
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 6 November 2026 (19:27 IST)

ഇടക്കാല തിരെഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോൽവി ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിൽ ഭിന്നത രൂക്ഷം : പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്തിനുമേൽ ഇംപീച്ച്‌മെന്റ് നീക്കവുമായി റിപ്പബ്ലിക്കൻ പ്രതിനിധി

ഹെഗ്‌സെത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തെ പ്രശംസിച്ച് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് രംഗത്തെത്തി. ഹെഗ്‌സെത്ത് പദവിയില്‍ തുടരണമെന്ന നിലപാടിലാണ് ട്രംപ്.

Pete Hegseth
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 6 Nov 2026 (18:33 IST)
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വാഷിങ്ടണ്‍: അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ ഭരണകൂടത്തില്‍ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി കൂടുതല്‍ രൂക്ഷമാക്കി യുദ്ധകാര്യ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്‌സെത്തിനുമേല്‍ ഇംപീച്ച്മെന്റ് നടപടികളുമായി റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പ്രതിനിധി തോമസ് മാസി. ഇറാന്‍ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ഹെഗ്‌സേത്ത് സൈനിക നടപടികള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കിയെന്നും 1973ലെ വാര്‍ പവേഴ്സ് റെസല്യൂഷന്‍ ലംഘിച്ചെന്നും ആരോപിച്ചാണ് മാസി എട്ട് ഇംപീച്ച്മെന്റ് ആര്‍ട്ടിക്കിളുകള്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്. നവംബര്‍ 3ലെ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിക്കുണ്ടായ തിരിച്ചടിക്കു പിന്നാലെയാണ് ട്രംപിനെതിരെ പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ തന്നെ എതിര്‍പ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത്.
 
ഇറാനെതിരായ സൈനിക നീക്കങ്ങളില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഭരണഘടനാപരമായ അധികാരം മറികടന്നുവെന്നതാണ് ഹെഗ്‌സെത്തിനുമേലുള്ള പ്രധാന ആരോപണം. ഇതിന് പുറമെ സൈനിക നടപടികളിലെ സാധാരണക്കാരുടെ സുരക്ഷ അവഗണിച്ചെന്നും, അമേരിക്കന്‍ സെനറ്റര്‍ മാര്‍ക്ക് കെല്ലിക്കെതിരെ പ്രതികാര നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചെന്നും വെനസ്വേലയിലും യെമനിലും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സൈനിക നീക്കങ്ങളില്‍ നിയമപരമായ അധികാരം ദുരുപയോഗം ചെയ്‌തെന്നും മാസി ആരോപിക്കുന്നു. സെപ്റ്റംബറിലാണ് അദ്ദേഹം എട്ട് ആര്‍ട്ടിക്കിളുകള്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്. എന്നാല്‍ ജനപ്രതിനിധിസഭയില്‍ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കാതെ നീക്കം നീണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു.
 
അതേസമയം, ഇംപീച്ച്മെന്റ് നീക്കത്തെ ഹെഗ്‌സെത്ത് രൂക്ഷമായി തള്ളി. പരാജയപ്പെട്ടതിലുള്ള നിരാശയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു ജനപ്രതിനിധിയുടെ രാഷ്ട്രീയ നാടകമാണിതെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. മുന്‍പ് ട്രംപിനെതിരെയുണ്ടായ പരാജയപ്പെട്ട ഇംപീച്ച്മെന്റ് നീക്കങ്ങളോടും അദ്ദേഹം ഇതിനെ താരതമ്യം ചെയ്തു. അതേസമയം ഹെഗ്‌സെത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തെ പ്രശംസിച്ച് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് രംഗത്തെത്തി. ഹെഗ്‌സെത്ത് പദവിയില്‍ തുടരണമെന്ന നിലപാടിലാണ് ട്രംപ്.
 
ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇരുസഭകളിലും ഡെമോക്രാറ്റുകള്‍ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയതോടെ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളിലെ അസ്വസ്ഥതയും വര്‍ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറാന്‍ യുദ്ധം തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തിരിച്ചടിക്ക് പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്നായെന്നാണ് പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളിലെ വിലയിരുത്തല്‍. ഹെഗ്‌സെത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ചില റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ നേതാക്കളും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കോണ്‍ഗ്രസ് അടുത്തയാഴ്ച വീണ്ടും സമ്മേളിക്കുമ്പോള്‍ ഇംപീച്ച്മെന്റ് പ്രമേയത്തില്‍ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കാനാണ് സാധ്യത. ജനപ്രതിനിധിസഭയില്‍ പ്രമേയം പാസായാലും സെനറ്റില്‍ മൂന്നില്‍ രണ്ട് അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ മാത്രമേ ഹെഗ്‌സെത്തെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കാനാകൂ.ALSO READ: ഇംപീച്ച്‌മെന്റിന് മുതിരുമോ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ? ട്രംപിന്റെ 'ഇരവാദം' നടക്കില്ല
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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