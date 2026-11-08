ഇസ്രായേൽ തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന് തലേദിവസം ഇറാനെ ആക്രമിക്കാൻ നെതന്യാഹു പദ്ധതിയിട്ടു, തടഞ്ഞത് യുഎസ് ഇടപെടൽ
ഇസ്രായേലി സുരക്ഷാവിഭാഗത്തിലെ മുതിര്ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര് നീക്കത്തിനെ പിന്തുണച്ചില്ലെന്നും റിപ്പോര്ട്ടിലുണ്ട്.
ഒക്ടോബര് 27ലെ ഇസ്രായേല് തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ട് മുന്പായി ഇറാനെ ആക്രമിക്കാനായി ഇസ്രായേല് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹുവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വസ്തനായ മൊസാദ് മേധാവി റോമന് ഗോഫ്മാനും ചേര്ന്ന് ഇറാനെതിരെ സൈനികനീക്കത്തിന് ശ്രമിച്ചെന്ന് ഇസ്രായേലി മാധ്യമം. ഇസ്രായേലി സുരക്ഷാവിഭാഗത്തിലെ മുതിര്ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര് നീക്കത്തിനെ പിന്തുണച്ചില്ലെന്നും റിപ്പോര്ട്ടിലുണ്ട്.
ഇറാനെതിരായ നീക്കം വലിയൊരു സംഘര്ഷത്തിന് കാരണമാകുമെന്നും തിരെഞ്ഞെടുപ്പിനെ ബാധിക്കുമെന്നും മുതിര്ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. എന്നാല് ഇതെല്ലാം അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് പദ്ധതികളുമായി നെതന്യാഹുവും മൊസാദും മുന്നോട്ട് പോയെന്നും എന്നാല് ഇസ്രായേലി സുരക്ഷാ ഏജന്റുമാരില് ഒരാള്ക്ക് സംഭവിച്ച അബദ്ധം മൂലം ഈ നീക്കത്തെ പറ്റി അമേരിക്കയ്ക്ക് വിവരം ലഭിക്കുകയും അമേരിക്ക ശ്രമം തടയുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്ന് ചാനല് 12 ആണ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തത്.
നെതന്യാഹുവിന്റെ കടുത്ത വിമര്ശകനും മുന് പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ എഹൂദ് ബാരകും ഇക്കാര്യം ഒരു അഭിമുഖത്തില് വെളിപ്പെടുത്തിയുള്ളതായും ചാനല് 12 പറയുന്നു. എന്നാല് ഈ വാര്ത്തകളെ ഇസ്രായേല് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് നിഷേധിച്ചു.തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്പായി ഇറാനെതിരെ ആക്രമണം നടത്താന് നെതന്യാഹു ശ്രമിച്ചിരുന്നതായി ന്യൂയോര്ക്ക് ടൈംസും നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.ALSO READ: ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയിൽ ഹാലിളകി ട്രംപ്; ഹോർമുസിന് സമീപം മിസൈൽ ആക്രമണം