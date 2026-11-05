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  4. 'The Trump Effect', Kerala Gold rate increased 5000 rs in 2 days
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 5 November 2026 (10:47 IST)

സ്വർണവില ടോപ് ഗിയറിൽ, 2 ദിവസത്തിനിടെ കൂടിയത് 5000 രൂപ!

മിഡ് ടേം ഇലക്ഷനില്‍ തിരിച്ചടി നേരിട്ടതോടെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ചര്‍ച്ചകളുമായി യുഎസ് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നാണ് ലോകം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 5 Nov 2026 (10:49 IST)
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സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വീണ്ടും വര്‍ധനവ്. ഇന്ന് പവന് ഒറ്റയടിക്ക് 2360 രൂപയാണ് ഉയര്‍ന്നത്. 1,07,080 രൂപയാണ് ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില. ഗ്രാമിന് 295 രൂപ ഉയര്‍ന്ന് 13,385 രൂപയാണ് ഒരു ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില. ഇന്നലെ 2 തവണകളിലായി 2320 രൂപ സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വര്‍ധിച്ചിരുന്നു.
 
അമേരിക്കന്‍ മിഡ് ടേം തിരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന് തിരിച്ചടിയുണ്ടായത് ഇറാനുമായുള്ള സംഘര്‍ഷം കുറച്ചേയ്ക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ പ്രതിഫലിച്ചത്. ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഓഹരിവിപണികളും നേട്ടത്തിലാണ്. എണ്ണവില കുറഞ്ഞതും സ്വര്‍ണവിലയെ സ്വാധീനിച്ചു. ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന് തിരിച്ചടിയുണ്ടായത് ഡോളറിനെ ദുര്‍ബലമാക്കുകയും ബോണ്ട് യീല്‍ഡ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതും സ്വര്‍ണത്തിന് അനുകൂലമായി.
 
മിഡ് ടേം ഇലക്ഷനില്‍ തിരിച്ചടി നേരിട്ടതോടെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ചര്‍ച്ചകളുമായി യുഎസ് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നാണ് ലോകം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ചര്‍ച്ചകള്‍ വിജയിച്ചാല്‍ ആഗോള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അത് ശക്തമായ താങ്ങായി മാറും.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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