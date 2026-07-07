  1. മറ്റുള്ളവ
  2. ആരോഗ്യം
  3. ആരോഗ്യവാര്‍ത്ത
  4. Workplace stress increases the risk of diabetes among young people in India
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 7 July 2026 (11:58 IST)

ഇന്ത്യയില്‍ ജോലിസ്ഥലത്തെ സമ്മര്‍ദ്ദം ചെറുപ്പക്കാരില്‍ പ്രമേഹ സാധ്യത വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു

Diabetes, Diabetes distress, Diabetes Distress symptoms, പ്രമേഹത്തിനൊപ്പം മാനസിക സമ്മര്‍ദ്ദം
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Tue, 7 Jul 2026 (11:58 IST) Updated: Tue, 7 Jul 2026 (10:59 IST)
google-news
ICMR-INDAIAB 2023 പ്രകാരം ഇന്ത്യയില്‍ ഏകദേശം 10.1 കോടി ആളുകള്‍ പ്രമേഹരോഗികളാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ജോലിസ്ഥലത്തെ സമ്മര്‍ദ്ദം ഇത് വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളില്‍ ഒന്നായിരിക്കാമെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്ധര്‍ കരുതുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര ഗവേഷണങ്ങള്‍ ദീര്‍ഘകാലമായി വിട്ടുമാറാത്ത സമ്മര്‍ദ്ദത്തെ ഉപാപചയ പ്രവര്‍ത്തന വൈകല്യവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹമുള്ള മുതിര്‍ന്നവരില്‍ നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തില്‍ ഉയര്‍ന്ന സമ്മര്‍ദ്ദ സ്‌കോറുകള്‍ മോശം ഗ്ലൈസെമിക് നിയന്ത്രണവും രോഗത്തിന്റെ ദൈര്‍ഘ്യം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതുമായി ഗണ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തി.
 
വിട്ടുമാറാത്ത സമ്മര്‍ദ്ദം ശരീരത്തെ ഉയര്‍ന്ന ജാഗ്രതയോടെ നിലനിര്‍ത്തുന്നു. കോര്‍ട്ടിസോള്‍, അഡ്രിനാലിന്‍ എന്നിവ ഉയര്‍ത്തുന്നു. ഗ്ലൂക്കോസ് മെറ്റബോളിസത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. വയറിനു ചുറ്റും കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതിന് അനുകൂലമാക്കുന്നു. കാലക്രമേണ ഇത് ഇന്‍സുലിന്‍ പ്രതിരോധത്തിലേക്കും മെറ്റബോളിക് അസ്ഥിരതയിലേക്കും നയിക്കുന്നു.
 
ഒന്നിലധികം പഠനങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന തൊഴില്‍ സമ്മര്‍ദ്ദം സ്ത്രീകളില്‍ ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹത്തിനും പ്രീ-ഡയബറ്റിസിനും കാരണമാകുമെന്നാണ്. ശരിയായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍ സമയമില്ല, ഉറങ്ങാന്‍ സമയമില്ല എന്നിവയും കാരണങ്ങളാണ്.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

ജിഹാദിയെന്ന് അന്‍സിബയെ വിളിച്ചത് തമാശയ്‌ക്കെന്ന് പോലീസ് റിപ്പോര്‍ട്ട്, ടിനി ടോമിനെ കുടുക്കിയത് നീന കുറുപ്പിന്റെ മൊഴി

ജിഹാദിയെന്ന് അന്‍സിബയെ വിളിച്ചത് തമാശയ്‌ക്കെന്ന് പോലീസ് റിപ്പോര്‍ട്ട്, ടിനി ടോമിനെ കുടുക്കിയത് നീന കുറുപ്പിന്റെ മൊഴിഅന്‍സിബയെ ജിഹാദിയെന്ന് ടിനി ടോം തമാശയ്ക്ക് വിളിച്ചതാണെന്നായിരുന്നു പോലീസ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇതാണ് എറണാകുളം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യല്‍ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതി തള്ളി കളഞ്ഞത്.

ഒരു ഗ്ലാസ് പാലിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ വിറ്റാമിന്‍ ഡി അടങ്ങിയ 7 ഭക്ഷണങ്ങള്‍

ഒരു ഗ്ലാസ് പാലിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ വിറ്റാമിന്‍ ഡി അടങ്ങിയ 7 ഭക്ഷണങ്ങള്‍കൊഴുപ്പുള്ള മത്സ്യം പോലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും ചില ഫോര്‍ട്ടിഫൈഡ് പാനീയങ്ങളും ഓരോ സെര്‍വിംഗിലും ഗണ്യമായി കൂടുതല്‍ വിറ്റാമിന്‍ ഡി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

Ketan Agarwal Death Case: ഫോൺ എപ്പോഴും ബിസി; കേതൻ വീട്ടുകാരോടു ചോദിച്ചു, 'അവളുടെ പശ്ചാത്തലം അന്വേഷിച്ചോ?'

Ketan Agarwal Death Case: ഫോൺ എപ്പോഴും ബിസി; കേതൻ വീട്ടുകാരോടു ചോദിച്ചു, 'അവളുടെ പശ്ചാത്തലം അന്വേഷിച്ചോ?'Ketan Agarwal Death Case: കഴിഞ്ഞ 18 നാണു സിയ ഗോയലും കാമുകൻ ചേതൻ ചൗധരിയും ചേർന്നു ലോഹ്ഗഡ് കോട്ടയിൽ നിന്നു പ്രതിശ്രുതവരൻ കേതൻ അഗർവാളിനെ കൊക്കയിലേക്കു തള്ളിയിട്ടു കൊലപ്പെടുത്തിയത്

30 ദിവസത്തേക്ക് ചായ കുടിക്കുന്നത് പൂര്‍ണ്ണമായും നിര്‍ത്താമോ; ശരീരത്തില്‍ വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിക്കും!

30 ദിവസത്തേക്ക് ചായ കുടിക്കുന്നത് പൂര്‍ണ്ണമായും നിര്‍ത്താമോ; ശരീരത്തില്‍ വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിക്കും!സത്യമാണെങ്കിലും, ഒരു ദിവസം അമിതമായി (34 കപ്പ് അല്ലെങ്കില്‍ അതില്‍ കൂടുതല്‍) ചായ കുടിക്കുന്നത്, അതും പഞ്ചസാരയും പാലും ചേര്‍ത്ത്, നമ്മള്‍ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു.

ഖത്തറില്‍ കൂടിക്കാഴ്ച; അമേരിക്കയും ഇറാനും ആക്രമണം നിര്‍ത്താന്‍ ധാരണയായി

ഖത്തറില്‍ കൂടിക്കാഴ്ച; അമേരിക്കയും ഇറാനും ആക്രമണം നിര്‍ത്താന്‍ ധാരണയായിഅത് ഇതിനകം തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളില്‍ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇരു പക്ഷത്തുനിന്നുമുള്ള ആക്രമണങ്ങള്‍ വെടിനിര്‍ത്തലിനെ അപകടത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യയില്‍ ജോലിസ്ഥലത്തെ സമ്മര്‍ദ്ദം ചെറുപ്പക്കാരില്‍ പ്രമേഹ സാധ്യത വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു

ഇന്ത്യയില്‍ ജോലിസ്ഥലത്തെ സമ്മര്‍ദ്ദം ചെറുപ്പക്കാരില്‍ പ്രമേഹ സാധ്യത വര്‍ദ്ധിക്കുന്നുതമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹമുള്ള മുതിര്‍ന്നവരില്‍ നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തില്‍ ഉയര്‍ന്ന സമ്മര്‍ദ്ദ സ്‌കോറുകള്‍ മോശം ഗ്ലൈസെമിക് നിയന്ത്രണവും രോഗത്തിന്റെ ദൈര്‍ഘ്യം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതുമായി ഗണ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തി.

ചൂടും നിര്‍ജ്ജലീകരണവും കാരണം നിങ്ങളുടെ വൃക്ക അപകടത്തിലാണെന്ന എട്ട് സൂചനകള്‍

ചൂടും നിര്‍ജ്ജലീകരണവും കാരണം നിങ്ങളുടെ വൃക്ക അപകടത്തിലാണെന്ന എട്ട് സൂചനകള്‍വേനല്‍ക്കാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോള്‍ നിര്‍ജ്ജലീകരണം അല്ലെങ്കില്‍ ചൂട്, ക്ഷീണം സാധാരണയായി ആളുകളുടെ മനസ്സില്‍ വരും. ദ്രാവക സന്തുലിതാവസ്ഥ തകരാറിലാകുമ്പോള്‍ ആദ്യം ആയാസം അനുഭവപ്പെടുന്ന അവയവങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് വൃക്കകള്‍

കുട്ടികളിലുണ്ടാകുന്ന സൂര്യതാപം പിന്നീട് ചര്‍മ്മ കാന്‍സറിന് കാരണമാകും; ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണം

കുട്ടികളിലുണ്ടാകുന്ന സൂര്യതാപം പിന്നീട് ചര്‍മ്മ കാന്‍സറിന് കാരണമാകും; ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണംഇത് കുട്ടികള്‍ മുതിര്‍ന്നവരാകുമ്പോള്‍ തലപൊക്കിയേക്കാം. അകാല വാര്‍ദ്ധക്യത്തിനും ചര്‍മ്മ കാന്‍സറിനും കാരണമാകും.

ചില ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കുന്നത് നന്നല്ല

ചില ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കുന്നത് നന്നല്ലഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഫ്രിഡ്ജ് ഇല്ലാത്ത വീടുകൾ വളരെ കുറവാണ്. ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഫ്രിഡ്ജ് അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ഫ്രിഡ്ജിലെ ഫ്രീസറിനുള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ചില സാധനങ്ങളുണ്ട്. അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം:

ഡിജിറ്റല്‍ ഐ സ്‌ട്രെയിന്‍ എന്താണെന്നറിയാമോ, ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഇവയൊക്കെ

ഡിജിറ്റല്‍ ഐ സ്‌ട്രെയിന്‍ എന്താണെന്നറിയാമോ, ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഇവയൊക്കെസ്മാര്‍ട്ട്ഫോണ്‍ വിഷന്‍ സിന്‍ഡ്രോം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കണ്ണിന് അസ്വസ്ഥതകളും നേത്ര പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഡിജിറ്റല്‍ ഐ സ്‌ട്രെയിന്‍ ദീര്‍ഘനേരം നീല വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നതുമായ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.