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ഇന്ത്യയില് ജോലിസ്ഥലത്തെ സമ്മര്ദ്ദം ചെറുപ്പക്കാരില് പ്രമേഹ സാധ്യത വര്ദ്ധിക്കുന്നു
ICMR-INDAIAB 2023 പ്രകാരം ഇന്ത്യയില് ഏകദേശം 10.1 കോടി ആളുകള് പ്രമേഹരോഗികളാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ജോലിസ്ഥലത്തെ സമ്മര്ദ്ദം ഇത് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളില് ഒന്നായിരിക്കാമെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്ധര് കരുതുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര ഗവേഷണങ്ങള് ദീര്ഘകാലമായി വിട്ടുമാറാത്ത സമ്മര്ദ്ദത്തെ ഉപാപചയ പ്രവര്ത്തന വൈകല്യവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു മെഡിക്കല് കോളേജില് ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹമുള്ള മുതിര്ന്നവരില് നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തില് ഉയര്ന്ന സമ്മര്ദ്ദ സ്കോറുകള് മോശം ഗ്ലൈസെമിക് നിയന്ത്രണവും രോഗത്തിന്റെ ദൈര്ഘ്യം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതുമായി ഗണ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തി.
വിട്ടുമാറാത്ത സമ്മര്ദ്ദം ശരീരത്തെ ഉയര്ന്ന ജാഗ്രതയോടെ നിലനിര്ത്തുന്നു. കോര്ട്ടിസോള്, അഡ്രിനാലിന് എന്നിവ ഉയര്ത്തുന്നു. ഗ്ലൂക്കോസ് മെറ്റബോളിസത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. വയറിനു ചുറ്റും കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതിന് അനുകൂലമാക്കുന്നു. കാലക്രമേണ ഇത് ഇന്സുലിന് പ്രതിരോധത്തിലേക്കും മെറ്റബോളിക് അസ്ഥിരതയിലേക്കും നയിക്കുന്നു.
ഒന്നിലധികം പഠനങ്ങള് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന തൊഴില് സമ്മര്ദ്ദം സ്ത്രീകളില് ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹത്തിനും പ്രീ-ഡയബറ്റിസിനും കാരണമാകുമെന്നാണ്. ശരിയായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാന് സമയമില്ല, ഉറങ്ങാന് സമയമില്ല എന്നിവയും കാരണങ്ങളാണ്.