ഞായര്‍, 14 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025
Turbo Jose Promo Song: റിലീസ് കഴിഞ്ഞു ഒരു വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം പ്രൊമോ സോങ്; മമ്മൂട്ടി കമ്പനി എയറില്‍ (വീഡിയോ)

മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ യുട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയാണ് പ്രൊമോ സോങ് പുറത്തിറക്കിയത്

രേണുക വേണു| Last Modified ശനി, 13 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025 (19:16 IST)
Turbo Promo Song

Turbo Jose Promo Song: വൈശാഖ് സംവിധാനം ചെയ്ത 'ടര്‍ബോ' റിലീസ് ചെയ്തിട്ടു ഒരു വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞു. ടര്‍ബോ ജോസ് എന്ന മാസ് കഥാപാത്രമായി മമ്മൂട്ടി അഴിഞ്ഞാടിയ ചിത്രം തിയറ്ററുകളില്‍ വലിയ വിജയമായിരുന്നു. ഈ കഥാപാത്രത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയ പ്രൊമോ സോങ് ഒരു വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് നിര്‍മാതാക്കളായ മമ്മൂട്ടി കമ്പനി.

മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ യുട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയാണ് പ്രൊമോ സോങ് പുറത്തിറക്കിയത്. സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കില്‍ മമ്മൂട്ടിയെയും പ്രൊമോ സോങ്ങില്‍ കാണാം. ഗാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ശേഖര്‍ മേനോന്‍ ആണ്. ആശയം, സംവിധാനം ഷാനി ഷാകി. ജോമോന്‍ ടി ജോണ്‍ ആണ് ഡിഒപി. രശ്മി സതീഷ്, ഇമ്പാച്ചി, അസുരന്‍, ഗിരീഷ് എന്നിവരാണ് വരികള്‍.
പ്രൊമോ സോങ് റിലീസ് ചെയ്തതിനു പിന്നാലെ മമ്മൂട്ടി കമ്പനിക്കെതിരെ ട്രോളുകളുടെ പൂരമാണ്. പടം തിയറ്ററുകളിലെത്തും മുന്‍പാണ് എല്ലാവരും പ്രൊമോ സോങ് ഇറക്കുക. ഇതിപ്പോള്‍ റിലീസ് കഴിഞ്ഞു ഒന്നര വര്‍ഷം ആകാന്‍ പോകുകയാണെന്നും മമ്മൂട്ടി കമ്പനി അപ്‌ഡേഷനില്‍ വളരെ വേഗത്തില്‍ ആണല്ലോ എന്നും പരിഹാസമുയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്.


