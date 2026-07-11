അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- 'പൃഥ്വിരാജിന്റെ കുത്തിക്കഴപ്പിന് ജനങ്ങൾ മറുപടി നൽകി'; 'ഐ നോബഡി'യിലെ മറുനാടൻ റഫറൻസിൽ പ്രകോപിതനായി ഷാജൻ സ്കറിയ
- Mammootty - Prithviraj Movie: പോക്കിരിരാജയില് ചേട്ടനെങ്കില് ഖലീഫയില് അച്ഛന്; വീണ്ടും മമ്മൂട്ടി-പൃഥ്വിരാജ് കോംബോ?
- ധുരന്തര് പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം ബോളിവുഡ് സിനിമയുടെ സ്വഭാവം മാറി: സെയ്ഫ് അലി ഖാന്
- ആനക്കൊമ്പ് ഉല്പ്പന്നങ്ങളെ കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തി നിയമ നടപടികള് ഒഴിവാക്കും; മോഹന്ലാല് കേരള സര്ക്കാരിന്റെ പൊതുമാപ്പ് പദ്ധതിയെ ആശ്രയിക്കുന്നുവെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട്
- 'ഞാന് ബിയര് കഴിച്ചിരുന്നു, അത് എന്റെ തെറ്റായിരുന്നു': മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ച കേസിനു പിന്നാലെ ഇന്ഫ്ലുവന്സര് ധന്യയുടെ മാപ്പ്
'I, Nobody' Box Office: പതിഞ്ഞ താളത്തിൽ പൃഥ്വിരാജ് ചിത്രം; പരാജയമാകുമോ?
റിലീസ് ദിനം പൃഥ്വിരാജ് ചിത്രത്തിനു 2.20 കോടിയാണ് ഇന്ത്യ നെറ്റ് കളക്ഷനായി ലഭിച്ചത്
I Nobody
'I, Nobody' Box Office: പൃഥ്വിരാജിനെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി നിസാം ബഷീർ സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഐ, നോബഡി' സമ്മിശ്ര പ്രതികരണങ്ങളോടെ പ്രദർശനം തുടരുന്നു. സാക്നിൽക് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം രണ്ടാം ദിനമായ ഇന്നലെ ചിത്രത്തിന്റെ ബോക്സ്ഓഫീസ് കളക്ഷൻ 2.22 കോടിയാണ്.
റിലീസ് ദിനം പൃഥ്വിരാജ് ചിത്രത്തിനു 2.20 കോടിയാണ് ഇന്ത്യ നെറ്റ് കളക്ഷനായി ലഭിച്ചത്. അവധി ദിനങ്ങളായ ഇന്നും നാളെയും മികച്ച കളക്ഷൻ നേടാൻ സാധിച്ചാൽ ബോക്സ്ഓഫീസിൽ പരാജയമാകാതെ കടന്നുകയറാൻ സാധിക്കും. രണ്ട് ദിനങ്ങളായി ചിത്രത്തിന്റെ ഇന്ത്യ നെറ്റ് കളക്ഷൻ 4.42 കോടിയായി.
സമീർ അബ്ദുൾ ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ രചന. പാർവതി തിരുവോത്ത്, സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട്, വിജയരാഘവൻ എന്നിവർ ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് 2നെ പറ്റി മമ്മൂക്കയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വരും.. സമയമെടുക്കും : റോണി ഡേവിഡ്
ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയ്ക്കായി പണിയെടുത്തിട്ടില്ല, ടിക്കി ടാക്കയെ പറ്റി ആസിഫ് അലി
ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുക്കാം; അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ കോടതി നിർദേശം
Alpha The First Kill : ' 18 വയസ്സ്, നിന്റെ ആദ്യ മിഷന്': സ്പൈ ആക്ഷന് ചിത്രത്തില് നായികയായി ആലിയ, ആല്ഫ ടീസര് പുറത്ത്
Kerala Weather: 'നേരിയ ആശ്വാസം'; ജില്ലകൾക്കൊന്നും മഴ മുന്നറിയിപ്പില്ല
ആയിരം മിസൈലുകള് സജ്ജം; തന്നെ വധിക്കാനുള്ള ഇറാന്റെ ആസൂത്രണത്തില് മുന്നറിയിപ്പുമായി ട്രംപ്
ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല് ഭക്ഷണം പാഴാക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളില് ഇന്ത്യ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്; കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തില് പ്രധാന പങ്ക്!
'അവർ പറ്റിക്കുകയാണ് സാറേ'; ചെന്നിത്തലയെ ട്രോളി അൻസിബ
നടി ലക്ഷ്മിപ്രിയയ്ക്കെതിരെ നൽകിയ അപകീർത്തി പരാതിയിൽ എഫ്.ഐ.ആർ എടുക്കാത്ത പൊലീസിനെതിരെ അൻസിബ ഹസൻ നേരത്തെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. അൻസിബയുടെ പൊലീസിനെതിരായ വിമർശനങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ 'എഫ്.ഐ.ആർ എടുത്തതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു' എന്നാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ വാദം. എന്നാൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ വാദത്തെ തള്ളി അൻസിബ ഹസൻ രംഗത്തെത്തി.