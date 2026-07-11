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Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ നെൽവിൻ വിൽസൺ
Published By നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Modified: Saturday, 11 July 2026 (08:34 IST)

'പൃഥ്വിരാജിന്റെ കുത്തിക്കഴപ്പിന് ജനങ്ങൾ മറുപടി നൽകി'; 'ഐ നോബഡി'യിലെ മറുനാടൻ റഫറൻസിൽ പ്രകോപിതനായി ഷാജൻ സ്‌കറിയ

നിരവധി വ്യാജ വാർത്തകൾ അടക്കം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കുപ്രസിദ്ധി നേടിയ മാധ്യമപ്രവർത്തകനാണ് ഷാജൻ സ്‌കറിയ

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Written By: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Published By: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Updated: Sat, 11 Jul 2026 (08:39 IST)
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Shajan Skariah against I' Nobody Movie

പൃഥ്വിരാജ് ചിത്രം 'ഐ, നോബഡി'ക്കെതിരെ മറുനാടൻ മലയാളി ഉടമ ഷാജൻ സ്‌കറിയ. ചിത്രത്തിൽ മറുനാടൻ മലയാളിയുടെ പാപ്പരാസി മാധ്യമപ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റഫറൻസ് രംഗമുണ്ട്. ഇതാണ് ഷാജൻ സ്‌കറിയയെ പ്രകോപിതനാക്കിയത്. 
 
'മറുനാടൻ മലയാളി'ക്ക് പകരം 'പലനാടൻ മലയാളി' എന്നാണ് സിനിമയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. തന്നെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് ആദ്യദിനം തന്നെ സിനിമ തിയറ്ററിൽ നിന്ന് ഓടിച്ച് ജനങ്ങൾ മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഷാജൻ സ്‌കറിയയുടെ അവകാശവാദം. 
 
' പൃഥ്വിരാജിന്റെ ഈ കുത്തിക്കഴപ്പിന് ആദ്യദിനം തന്നെ, സിനിമ തിയറ്ററിൽ നിന്നോടിച്ച് ജനങ്ങൾ മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ജനം അംഗീകരിച്ചു എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് പരാജയന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. നിന്റെയൊക്കെ കുരു ഇങ്ങനെ പൊട്ടിയൊലിക്കുമ്പോൾ ആണ് മറുനാടൻ ഒരു സംഭവം ആണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പോലും ബോധ്യം ആകുന്നത്.' എന്നാണ് ഷാജൻ സ്‌കറിയ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചത്. 
 
നിരവധി വ്യാജ വാർത്തകൾ അടക്കം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കുപ്രസിദ്ധി നേടിയ മാധ്യമപ്രവർത്തകനാണ് ഷാജൻ സ്‌കറിയ. ഇയാൾക്കെതിരെ പല കേസുകളും നിലവിലുണ്ട്. സ്ത്രീയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തി വാർത്ത നൽകിയ കേസിൽ ഇയാളെ പൊലീസ് ഒരിക്കൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. 
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നെൽവിൻ വിൽസൺ
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