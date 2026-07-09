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  4. The nature of Bollywood cinema changed after the release of Dhurandar
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 9 July 2026 (12:20 IST)

ധുരന്തര്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം ബോളിവുഡ് സിനിമയുടെ സ്വഭാവം മാറി: സെയ്ഫ് അലി ഖാന്‍

Dhurandhar, Lyari, ranveer singh, adhithya dhar, ധുരന്ദർ, ല്യാരി, രൺവീർ സിംഗ്, ആദിത്യ ധർ
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Thu, 9 Jul 2026 (12:20 IST) Updated: Thu, 9 Jul 2026 (11:22 IST)
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ആദിത്യ ധറിന്റെ ധുരന്തര്‍ സിനിമകളെ പ്രശംസിക്കുന്ന സിനിമാ മേഖലയിലുള്ളവരുടെ ഒരു നീണ്ട പട്ടികയില്‍ നടന്‍ സെയ്ഫ് അലി ഖാനും ഇടം നേടി. ധുരന്തര്‍ പുറത്തിറങ്ങിയതിനുശേഷം ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയുടെ ഭൂപ്രകൃതി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒരു പുതിയ അഭിമുഖത്തില്‍ ചിത്രത്തിന്റെ ശബ്ദട്രാക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതിയെയും സംഗീതത്തിന്റെ നൂതനമായ ഉപയോഗത്തെയും സെയ്ഫ് പ്രശംസിച്ചു. അതിനെ 'വിപ്ലവകരം' എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
 
ദി ഹോളിവുഡ് റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ സെയ്ഫിനോട് തന്റെ തിരക്കഥകള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതില്‍ അടുത്തിടെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ നടന്‍ മറുപടി പറഞ്ഞു: 'ധുരന്ധറിന് മുമ്പും ശേഷവും ഒരു സമയം ഞാന്‍ കാണുന്നു. നമ്മള്‍ എഴുന്നേല്‍ക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നത് നമ്മളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോ സിനിമയ്ക്കും ഒരു പുതിയ ആല്‍ബം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുപകരം അതിശയകരമായ സംഗീതം സൃഷ്ടിക്കുക. ഇംഗ്ലീഷിനെ അധികം ഭയപ്പെടാതെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാത്തരം കാര്യങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നത് വ്യക്തമായ ഒരു ആശയമാണെന്ന് തോന്നുന്നു.
 
2025 ഡിസംബറിലും 2026 മാര്‍ച്ചിലും പുറത്തിറങ്ങിയ രണ്ട് ധുരന്ധര്‍ സിനിമകളും വന്‍ ബോക്‌സ് ഓഫീസ് വിജയങ്ങളായിരുന്നു. മൊത്തത്തില്‍ 3100 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ കളക്ഷന്‍ നേടി. ഇതുവരെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കളക്ഷന്‍ നേടിയ രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യന്‍ ചിത്രമാണ് ധുരന്ധര്‍ 2. രണ്‍വീറിനെ കൂടാതെ അക്ഷയ് ഖന്ന, അര്‍ജുന്‍ രാംപാല്‍, സഞ്ജയ് ദത്ത്, ആര്‍ മാധവന്‍, രാകേഷ് ബേദി, സാറാ അര്‍ജുന്‍ എന്നിവരും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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ശ്രീനു എസ്
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