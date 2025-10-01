സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ബുധന്, 1 ഒക്ടോബര് 2025 (10:26 IST)
രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടോളമായി കാണികളെ പേടിയുടെ മുള്മുനയില് നിര്ത്തിയ സിനിമയാണ് ഇന്സിഡിയസ്. പരിചയസമ്പന്നരായ ലീ വാനല്, ജെയിംസ് വാന് എന്നിവര് ചേര്ന്ന് സൃഷ്ടിച്ച 2010 ലെ ഹൊറര്-മിസ്റ്ററി ലീ വാനല് എഴുതിയതാണ്, പാട്രിക് വില്സണ്, റോസ് ബൈര്ണ്, ബാര്ബറ ഹെര്ഷെ എന്നിവ രണ് അഭിനേതാക്കള്. ഒരു ദമ്പതികളുടെ കഥയാണ് ഈ ചിത്രം പറയുന്നത്. അവരുടെ ആണ്കുട്ടി ഒരു നീണ്ട അബോധാവസ്ഥയില് പ്രവേശിക്കുകയും പൈശാചിക ശക്തികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കഥ.
2010 സെപ്റ്റംബര് 14 ന് 2010 ലെ ടൊറന്റോ ഇന്റര്നാഷണല് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലില് (TIFF) ഈ ഹൊറര് ചിത്രം പ്രദര്ശിപ്പിച്ചു, 2011 ഏപ്രില് 1 ന് തിയേറ്ററുകളില് റിലീസ് ചെയ്തു. പ്രദര്ശനത്തിന് 12 മണിക്കൂറിനുള്ളില്, സോണി പിക്ചേഴ്സ് വേള്ഡ്വൈഡ് അക്വിസിഷന്സ് ചിത്രത്തിന്റെ യുഎസ് വിതരണാവകാശം ഏറ്റെടുത്തു. 2011 ല്, സൗത്ത് ബൈ സൗത്ത് വെസ്റ്റിലും ചിത്രം പ്രദര്ശിപ്പിച്ചു. ഇന്സിഡിയസ് ജനങ്ങളില് നിന്നും നിരൂപകരില് നിന്നും നല്ല അവലോകനങ്ങള് നേടി.
13.3 മില്യണ് ഡോളര് നേടിയ ഈ ചിത്രം യുഎസ് ബോക്സ് ഓഫീസില് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു. 1.5 മില്യണ് ഡോളര് ബജറ്റില് നിര്മ്മിച്ച ഈ ചിത്രം യുഎസില് ആകെ 54 മില്യണ് യുഎസ് ഡോളറും അന്താരാഷ്ട്രതലത്തില് 46.1 മില്യണ് യുഎസ് ഡോളറും നേടി.