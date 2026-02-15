രേണുക വേണു|
Last Modified ഞായര്, 15 ഫെബ്രുവരി 2026 (19:03 IST)
ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പില് പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ മത്സരത്തില് ഇന്ത്യക്ക് ബാറ്റിങ്. ടോസ് ലഭിച്ച പാക്കിസ്ഥാന് ഫീല്ഡിങ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. രണ്ട് മാറ്റങ്ങളുമായാണ് ഇന്ത്യ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ് പ്ലേയിങ് ഇലവനില് ഇല്ല, പകരം അഭിഷേക് ശര്മ ഓപ്പണര്. അര്ഷ്ദീപ് സിങ്ങിനു പകരം കുല്ദീപ് യാദവ് കളിക്കുന്നു.
കൊളംബോയിലെ പ്രേമദാസ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്. സ്റ്റാര് സ്പോര്ട്സിലും ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലും മത്സരം തത്സമയം കാണാം.
ഇന്ത്യ, പ്ലേയിങ് ഇലവന്: അഭിഷേക് ശര്മ, ഇഷാന് കിഷന്, തിലക് വര്മ, സൂര്യകുമാര് യാദവ്, ഹാര്ദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, റിങ്കു സിങ്, അക്സര് പട്ടേല്, കുല്ദീപ് യാദവ്, വരുണ് ചക്രവര്ത്തി, ജസ്പ്രിത് ബുംറ
ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തില് ഇന്ത്യയുടെയും പാക്കിസ്ഥാന്റെയും മൂന്നാമത്തെ മത്സരമാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. ഇന്ന് ജയിക്കുന്നവര് സൂപ്പര് എട്ട് ഉറപ്പിക്കും.