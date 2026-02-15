India vs Pakistan, T20 World Cup 2026: ഇന്ത്യ ഇന്ന് പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ; സഞ്ജു കളിക്കില്ല
ട്വന്റി 20 ഫോര്മാറ്റില് 16 തവണയാണ് ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും ഏറ്റുമുട്ടിയിരിക്കുന്നത്
Pakistan
രേണുക വേണു|
Last Modified ഞായര്, 15 ഫെബ്രുവരി 2026 (08:22 IST)
India vs Pakistan, T20 World Cup 2026: ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പില് ഇന്ന് ആവേശ പോര്. നിലവിലെ ചാംപ്യന്മാരായ ഇന്ത്യ അയല്രാജ്യമായ പാക്കിസ്ഥാനെ നേരിടും. കൊളംബോയിലെ ആര് പ്രേമദാസ സ്റ്റേഡിയത്തില് ഇന്ത്യന് സമയം രാത്രി ഏഴ് മുതലാണ് മത്സരം. സ്റ്റാര് സ്പോര്ട്സിലും ജിയോ ഹോട്ട് സ്റ്റാറിലും മത്സരം തത്സമയം കാണാം.
ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തില് ഇരു ടീമുകളും രണ്ട് കളി വീതം പൂര്ത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ജയത്തോടെ ഇരു ടീമുകള്ക്കും നാല് പോയിന്റ് വീതമുണ്ട്. ഇന്ന് ജയിക്കുന്നവര്ക്കു ഏറെക്കുറെ സൂപ്പര് എട്ട് ഉറപ്പിക്കാം.
പനിയും വയറുവേദനയും മൂലം നമീബിയയ്ക്കെതിരായ മത്സരം കളിക്കാതിരുന്ന അഭിഷേക് ശര്മ ഇന്നിറങ്ങും. മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ് പ്ലേയിങ് ഇലവനില് ഉണ്ടാകില്ല. ഈ ഒരു മാറ്റ് മാത്രമായിരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ പ്ലേയിങ് ഇലവനില് ഉണ്ടാകുക.
ട്വന്റി 20 ഫോര്മാറ്റില് 16 തവണയാണ് ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും ഏറ്റുമുട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതില് 13 തവണയും ജയിച്ചത് ഇന്ത്യ. ടി20 ലോകകപ്പില് എട്ട് തവണ ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും നേര്ക്കുനേര് വന്നു. ഏഴ് മത്സരങ്ങളിലും ജയം ഇന്ത്യക്കൊപ്പം.