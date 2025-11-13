വെള്ളി, 14 നവം‌ബര്‍ 2025
പരിക്കിൽ നിന്നും മോചിതനായി ഹാർദ്ദിക്, സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിൽ കളിക്കും

ആഭ്യന്തര ടി20 ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ ബറോഡയ്ക്കായി കളിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഹാര്‍ദ്ദിക് മത്സരക്രിക്കറ്റില്‍ തിരിച്ചെത്തുക.

Hardik Pandya
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വ്യാഴം, 13 നവം‌ബര്‍ 2025 (18:06 IST)
ഏഷ്യാകപ്പില്‍ ശ്രീലങ്കക്കെതിരായ മത്സരത്തിനിടെ പരിക്കേറ്റ ഹാര്‍ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ സജീവക്രിക്കറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു. തുടയ്‌ക്കേറ്റ പരിക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് ഏഷ്യാകപ്പിലെ ഫൈനല്‍ മത്സരവും ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരായ ഏകദിന, ടി20 പരമ്പരകളും ഹാര്‍ദ്ദിക്കിന് നഷ്ടമായിരുന്നു. ആഭ്യന്തര ടി20 ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ ബറോഡയ്ക്കായി കളിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഹാര്‍ദ്ദിക് മത്സരക്രിക്കറ്റില്‍ തിരിച്ചെത്തുക.


ഈ മാസം 26നാണ് സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ടൂര്‍ണമെന്റ് തുടങ്ങുന്നത്. ആദ്യമത്സരത്തില്‍ ബറോഡ ഹൈദരാബാദിനെയാണ് നേരിടുന്നത്. ഈ മാസം 30ന് ആരംഭിക്കുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയില്‍ തിരിച്ചെത്താന്‍ കായികക്ഷമത തെളിയിക്കാന്‍ ഈ മത്സരം ഹാര്‍ദ്ദിക്കിന് നിര്‍ണായകമാണ്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയില്‍ കളിക്കാനായില്ലെങ്കില്‍ ഡിസംബര്‍ 9 മുതല്‍ ആരംഭിക്കുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിലാകും ഹാര്‍ദ്ദിക് തിരിച്ചെത്തുക. 5 ടി20 മത്സരങ്ങളാണ് പരമ്പരയിലുള്ളത്.


