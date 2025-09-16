കുൽദീപിനെ നേരിടാൻ ഇപ്പോഴും ഒരു പ്ലാനില്ല, പാക് ബാറ്റർമാരുടെ കാൽ അനങ്ങുന്നില്ല, പരാജയത്തിൽ പാകിസ്ഥാനെ വിമർശിച്ച് മുൻ താരങ്ങൾ

അഭിറാം മനോഹർ|
ദുബായില് നടന്ന ഏഷ്യാകപ്പ് മത്സരത്തില് ഇന്ത്യയോടേറ്റ ദയനീയ പരാജയത്തില് പാകിസ്ഥാന് ടീമിന്റെ പ്രകടനത്തെ വിമര്ശിച്ച് മുന് പാക് താരങ്ങള്. മത്സരശേഷം നടന്ന ടി വി ചര്ച്ചകളിലാണ് പാകിസ്ഥാന് ടീമിനെതിരെ മുന് താരങ്ങള് കടുത്ത വിമര്ശനങ്ങളുമായി രംഗത്ത് വന്നത്. പാകിസ്ഥാന് ടീമിന് കുല്ദീപ് യാദവിനെതിരെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് യാതൊരു പ്ലാനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് മുന് പാകിസ്ഥാന് നായകനായ ഷോയ്ബ് മാലിക് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അതേസമയം പാക് ഓപ്പണര്മാര് ക്രീസില് കുടുങ്ങികിടക്കുകയായിരുന്നെന്നും പലരുടെയും കാലുകള് അനങ്ങുന്നില്ലെന്നും മുന് പാക് നായകന് മിസ്ബാ ഉള് ഹഖ് പറഞ്ഞു.
ബോള് കാര്യമായി സ്പിന് ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടും പാക് ബാറ്റര്മാര് കുല്ദീപിന് വിക്കറ്റുകള് സമ്മാനിച്ചു. എറിഞ്ഞ പന്തുകളില് 10 ബോളെങ്കിലും ഡോട്ട് ബോളുകളായിരുന്നു. സ്ട്രൈക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാത നിന്നപ്പോള് ഉണ്ടായ സമ്മര്ദ്ദമാണ് പല വിക്കറ്റുകളും നഷ്ടമാക്കിയത്. മുന് പാക് പേസറായ ഉമര് ഗുല് പറഞ്ഞു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഷോയ്ബ് മാലിക്കും ഇതേ കാര്യം അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. പാകിസ്ഥാനെതിരെ 10 കളികളില് 18 വിക്കറ്റുകള് കുല്ദീപ് നേടി. ഇന്നും കുല്ദീപിനെതിരെ എങ്ങനെ കളിക്കണമെന്ന് പാകിസ്ഥാന് പ്ലാനില്ല, മാലിക് വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം പാക് ബാറ്റര്മാര്ക്ക് ഫൂട്ട് വര്ക്കില്ലെന്നും കൈയ്യും ബാറ്റും മാത്രമുപയോഗിച്ചുള്ള ബാറ്റിങ്ങാണ് കാണുന്നതെന്നും മിസ്ബാ ഉള് ഹഖ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. ദുബായില് ചേസിങ്ങിനാണ് വിജയസാധ്യത എന്നറിച്ചിട്ടും പാകിസ്ഥാന് ആദ്യം ബാറ്റിങ് തെരെഞ്ഞെടുത്തെന്നും തനിക്ക് ഇനി ഒന്നും പറയാനില്ലെന്നുമാണ് പാക് മുന് പേസറായ ഷോയ്ബ് അക്തര് വ്യക്തമാക്കിയത്.