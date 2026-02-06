വെള്ളി, 6 ഫെബ്രുവരി 2026
മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കും, അതാണ് സ്മൃതിക്ക് ശീലം, വനിതാ പ്രീമിയർ ലീഗ് ഫൈനലിൽ റെക്കോർഡുകൾ വാരിക്കൂട്ടി സ്മൃതി മന്ദാന

കടുത്ത പനിയും ഫ്‌ലൂവും വകവെക്കാതെ മൈതാനത്തിറങ്ങിയായിരുന്നു സ്മൃതിയുടെ പ്രകടനം.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വെള്ളി, 6 ഫെബ്രുവരി 2026 (17:31 IST)
ഡബ്ല്യുപിഎല്‍ 2026 ഫൈനലിലെ തകര്‍പ്പന്‍ പ്രകടനത്തോടെ നിരവധി റെക്കോര്‍ഡ് നേട്ടങ്ങളും തന്റെ പേരിലാക്കി ആര്‍സിബി ക്യാപ്റ്റന്‍ സ്മൃതി മന്ദാന. രണ്ടാം തവണ ഡബ്യുപിഎല്‍ കിരീടം ആര്‍സിബി സ്വന്തമാക്കിയപ്പോള്‍ ഫൈനല്‍ മത്സരത്തില്‍ 5 റെക്കോര്‍ഡുകളും പ്ലെയര്‍ ഓഫ് ദ മാച്ച്
പുരസ്‌കാരവും സ്മൃതി സ്വന്തമാക്കി. കടുത്ത പനിയും ഫ്‌ലൂവും വകവെക്കാതെ മൈതാനത്തിറങ്ങിയായിരുന്നു സ്മൃതിയുടെ പ്രകടനം.

ഫൈനല്‍ മത്സരത്തില്‍ ഡല്‍ഹിക്കെതിരെ 41 പന്തില്‍ 87 റണ്‍സാണ് സ്മൃതി സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇതോടെ ഡബ്ല്യുപിഎല്‍ ഫൈനലിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന വ്യക്തിഗത സ്‌കോര്‍ എന്ന റെക്കോര്‍ഡ് താരത്തിന്റെ പേരിലായി. 2023-ല്‍ ഹര്‍മന്‍പ്രീത് കൗര്‍ നേടിയ 66 റണ്‍സെന്ന റെക്കോര്‍ഡാണ് ഇതോടെ പഴങ്കഥയായത്.

മത്സരത്തില്‍ രണ്ടാം വിക്കറ്റില്‍ ജോര്‍ജിയ വോളുമായി ചേര്‍ന്ന് 165 റണ്‍സ് കൂട്ടുക്കെട്ടാണ് സ്മൃതി പടുത്തുയര്‍ത്തിയത്. ഡബ്ല്യുപിഎല്‍ ചരിത്രത്തിലെ ഏത് വിക്കറ്റിലുമുള്ള ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന പാര്‍ട്ണര്‍ഷിപ്പാണിത്. കൂടാതെ ഡബ്യുപിഎല്‍ കിരീടവും ഓറഞ്ച് ക്യാപ്പും ഒരുമിച്ച് സ്വന്തമാക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റനെന്ന റെക്കോര്‍ഡും സ്മൃതി സ്വന്തമാക്കി.

ഫൈനലിലെ മിന്നുന്ന പ്രകടനത്തോടെ ഡബ്യുപിഎല്ലില്‍ 1000 റണ്‍സ് തികയ്ക്കാനും സ്മൃതിക്ക് സാധിച്ചു. എല്ലീസ് പെറിയെ മറികടന്ന് ആര്‍സിബിക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ റണ്‍സ് നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോര്‍ഡും സ്മൃതി സ്വന്തമാക്കി. ഇതും കൂടാതെ വനിതാ ടി20 ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തില്‍ തന്നെ ഒരു ഫൈനലില്‍ വിജയകരമായി പിന്തുടരുന്ന ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന സ്‌കോറെന്ന റെക്കോര്‍ഡാണ് ഇന്നലെ ആര്‍സിബി കുറിച്ചത്.


