ബുധന്‍, 17 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025
Lokah Chapter One: Chandra: തുടരും, എമ്പുരാൻ, മഞ്ഞുമ്മൽ എല്ലാം വീണു ! ആ റെക്കോർഡ് സ്വന്തം പേരിലാക്കി ലോക ചാപ്റ്റർ 1: ചന്ദ്ര

ചന്ദ്ര എന്ന കഥാപാത്രമായി കല്യാണി പ്രിയദർശൻ നിറഞ്ഞാടിയ ചിത്രം 250 കോടി ക്ലബ്ബും പിന്നിട്ട് മുന്നേറുകയാണ്.

നിഹാരിക കെ.എസ്| Last Modified ബുധന്‍, 17 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025 (08:59 IST)
മലയാള സിനിമയ്ക്ക് പുത്തൻ ദൃശ്യവിസ്മയം സമ്മാനിച്ച സിനിമയാണ് ലോക. ഡൊമിനിക് അരുൺ സംവിധാനം ചെയ്ത ലോക ചാപ്റ്റർ വൺ: ചന്ദ്ര ഇൻഡസ്ട്രി ഹിറ്റ് ആയി മാറുമോയെന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് പ്രേക്ഷകർ. ചന്ദ്ര എന്ന കഥാപാത്രമായി കല്യാണി പ്രിയദർശൻ നിറഞ്ഞാടിയ ചിത്രം 250 കോടി ക്ലബ്ബും പിന്നിട്ട് മുന്നേറുകയാണ്.

റിലീസ് ചെയ്ത് 20 ദിവസം പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ സിനിമ 250 കോടി ക്ലബ്ബിൽ ഇടംപിടിച്ചു. ചിത്രം ഇപ്പോഴിതാ ഒരു പുത്തൻ റെക്കോർഡ് കൂടി സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റഴിഞ്ഞ മലയാള സിനിമ എന്ന ഖ്യാതിയാണ് ലോക ചാപ്റ്റർ 1: ചന്ദ്ര സ്വന്തമാക്കിയത്.

ബുക്ക് മൈ ഷോയിൽ നിന്നും ഇതുവരെ 4.56 മില്യൺ ടിക്കറ്റുകളാണ് ലോകയുടേതായി വിറ്റഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. റിലീസ് ചെയ്ത് 19 ദിവസത്തെ കണക്കാണിത്. തുടരും, എമ്പുരാൻ, മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് തുടങ്ങി മലയാള സിനിമയിലെ വമ്പൻ പടങ്ങളെ എല്ലാം വീഴ്ത്തിയാണ് ലോക ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ബുക്ക് മൈ ഷോയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റഴിഞ്ഞ മലയാള സിനിമകൾ:

1 ലോക ചാപ്റ്റർ 1 - 4.56 മില്യൺ* (19 ദിവസം)

2 തുടരും - 4.52 മില്യൺ

3 മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് - 4.32 മില്യൺ

4 എമ്പുരാൻ -3.78 മില്യൺ

5 ആവേശം - 3.02 മില്യൺ

6 ആടുജീവിതം - 2.92 മില്യൺ

7 പ്രേമലു - 2.44 മില്യൺ

8 എആർഎം - 1.89 മില്യൺ

9 മാർക്കോ - 1.81 മില്യൺ

10 ​ഗുരുവായൂരമ്പല നടയിൽ- 1.7 മില്യൺ



