16കാരി നായികയുമായി ഇന്റിമേറ്റ് രംഗം, വിവാദമായി റിം ജിം സീരിയലിലെ രംഗങ്ങള്‍

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വെള്ളി, 30 ജനുവരി 2026 (14:21 IST)
പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത നടിയുമായുള്ള ഇന്റിമേറ്റ് രംഗങ്ങള് ചിത്രീകരിച്ച ഹിന്ദി സീരിയലായ റിം ജിമിനെതിരെ വ്യാപകവിമര്ശനം. സീരിയലിലില് യഷിക ശര്മയെന്ന പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത നടിക്കൊപ്പമുള്ള നടന് ഹിമാന്ഷു അശ്വതിയുടെ രംഗങ്ങള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്നിരുന്നു. സീരിയല് പ്രോഡക്ഷന് ഹൗസ് രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങളോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് നിയമങ്ങളോ പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന വിമര്ശനമാണ് ഇതോടെ ഉയര്ന്നിരിക്കുന്നത്.
പരമ്പരയിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നടിക്ക് 18 വയസ്സ് തികഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നിരിക്കെ, കഥാപാത്രത്തിന്റെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ ഇന്റിമേറ്റ് രംഗങ്ങള് പകര്ത്തിയതാണ് വിവാദത്തിന് ഇടയാക്കിയിരിക്കുന്നത്.ദൃശ്യങ്ങള് പ്രൊമോയായും എപ്പിസോഡായും പുറത്തുവന്നതോടെ ബാലാവകാശ പ്രവര്ത്തകരും പ്രേക്ഷകരും ഇതിനെതിരെ രംഗത്ത് വരികയായിരുന്നു.
ഒരു കുട്ടിയെക്കൊണ്ട് അത്തരം രംഗങ്ങളില് അഭിനയിപ്പിക്കുന്നത് പോക്സോ (POCSO) നിയമപ്രകാരം കുറ്റകരമാണെന്നിരിക്കെ, അണിയറപ്രവര്ത്തകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഈ നടപടി അതീവ ഗൗരവകരമാണെന്ന് നിയമവിദഗ്ധര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.വിഷയത്തില് ബാലാവകാശ കമ്മീഷന് സ്വമേധയാ കേസെടുക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്. ദൃശ്യങ്ങള് പിന്വലിക്കണമെന്നും ബന്ധപ്പെട്ടവര്ക്കെതിരെ കര്ശന നടപടി വേണമെന്നുമാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് ഉയരുന്ന പ്രധാന ആവശ്യം. റേറ്റിംഗിന് വേണ്ടി കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങളെയും നിയമങ്ങളെയും കാറ്റില് പറത്തുന്ന ഇത്തരം പ്രവണതകള് വച്ചുപൊറുപ്പിക്കാനാവില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് പൊതുസമൂഹം.