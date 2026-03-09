ചെന്നൈയിൽ 31 കോടിയുടെ അത്യാഡംബര വീട് സ്വന്തമാക്കി നയൻതാര

രേണുക വേണു|
Last Modified തിങ്കള്, 9 മാര്ച്ച് 2026 (12:54 IST)
ചെന്നൈയിൽ ആഡംബര വീട് സ്വന്തമാക്കി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ നയൻതാരയും ഭർത്താവ് വിഗ്നേഷ് ശിവനും. ചെന്നൈ നഗരത്തിലെ പ്രീമിയം റെസിഡൻഷ്യൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നായ, പ്രശസ്തമായ പോയസ് ഗാർഡൻ പ്രദേശത്താണ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഏകദേശം 31.5 കോടി രൂപയുടെ വീടാണ് താരങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
നിരവധി പ്രശസ്ത വ്യക്തികൾ താമസിച്ചിട്ടുള്ള പോയസ് ഗാർഡൻ പ്രസിദ്ധമാണ്. സൂപ്പർസ്റ്റാർ രജനീകാന്ത് അടക്കം ഇവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. അന്തരിച്ച മുൻ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ജെ. ജയലളിതയും വർഷങ്ങളോളം പോയസ് ഗാർഡനിൽ താമസിച്ചിരുന്നു. രേഖകൾ പ്രകാരം പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ 90 ശതമാനം ഉടമസ്ഥാവകാശവും നയൻതാരയുടെ പേരിലാണ്. ബാക്കി 10 ശതമാനം വിഹിതം മാത്രമാണ് ഭർത്താവ് വിഘ്നേഷ് ശിവനുള്ളത്.
നാല്, അഞ്ച് നിലകളിലായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഈ ഡ്യൂപ്ലക്സ് അപ്പാർട്ട്മെന്റിന് 14,369 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണ്ണമാണുള്ളത്. ചതുരശ്ര അടിക്ക് ഏകദേശം 21,946 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് ഈ വമ്പൻ ഇടപാട് നടന്നത്. എട്ട് കാറുകൾ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വിശാലമായ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയും ഈ ആഡംബര വസതിയുടെ ഭാഗമാണ്.
ഇത് കൂടാതെ ചെന്നൈയിലും ഹൈദരാബാദിലും കേരളത്തിലും നയൻതാരക്ക് ആഡംബര വീടുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഹൈദരാബാദിലെ ബഞ്ചാര ഹിൽസിൽ 15 കോടി രൂപ വീതം വിലമതിക്കുന്ന രണ്ട് വീടുകളും കേരളത്തിൽ അതീവ ആഡംബര കുടുംബവീടും താരത്തിനുണ്ടെന്ന് എക്കണോമിക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.