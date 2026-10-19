ട്രെയ്നിൽ ഉച്ചത്തിൽ പാട്ടുവെച്ചാൽ ഇനി പിഴ 1000, ആവർത്തിച്ചാൽ 6 മാസത്തെ തടവ്
ട്രെയിനില് സഹയാത്രക്കാര്ക്ക് ശല്യമാകുന്ന തരത്തില് ഉച്ചത്തില് പാട്ടുവെയ്ക്കുന്നതും വീഡിയോ കാണുന്നതും കുറ്റകരമാക്കി ദക്ഷിണ റെയില്വേ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഫോണ് ലൗഡ് സ്പീക്കറില് ഉച്ചത്തില് പാട്ടുവെയ്ക്കുകയോ വീഡിയോ കാണുകയോ ചെയ്താല് 1000 രൂപ വരെ പിഴ ചുമത്തും.
യാത്രക്കാര് കൂട്ടം കൂടി ഉച്ചത്തില് സംസാരിക്കുന്നതും ലൗഡ് സ്പീക്കര് ഉപയോഗിക്കുന്നതും കാരണം ട്രെയ്നില് നിരന്തരം തര്ക്കങ്ങള് ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി ജനവിശ്വാസ് ബില്ലില് ഭേദഗതി വരുത്തി റെയില്വേ ചട്ടങ്ങള് കര്ശനമാക്കാനാണ് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കുറ്റകൃത്യം ആവര്ത്തിച്ചാല് 5000 രൂപ പിഴയോ ആറ് മാസം തടവോ അല്ലെങ്കില് രണ്ടും കൂടിയോ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് റെയില്വേ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു. രാജ്യത്തെ മെട്രോ ട്രെയ്നുകളിലും സമാനമായ നിയമങ്ങള് നടപ്പിലാക്കാന് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്.