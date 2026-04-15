ബുധന്‍, 15 ഏപ്രില്‍ 2026
Mohanlal - Tharun Moorthy Film: മോഹൻലാൽ-തരുൺ മൂർത്തി ചിത്രത്തിനു പേരായി, 'അതിമനോഹരം'

ആഷിക്ക് ഉസ്മാൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ ആഷിക്ക് ഉസ്മാനാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്

WEBDUNIA| Last Modified ബുധന്‍, 15 ഏപ്രില്‍ 2026 (10:48 IST)
Athimanoharam Movie

Mohanlal - Tharum Moorthy: മോഹൻലാലിനെ നായകനാക്കി തരുൺ മൂർത്തി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിനു പേരായി. 'അതിമനോഹരം' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ പങ്കുവെച്ച് മോഹൻലാൽ ആരാധകർക്കു വിഷു ആശംസകൾ നേർന്നു.

'തുടരും' എന്ന ചിത്രത്തിനു ശേഷമാണ് മോഹൻലാലും തരുൺ മൂർത്തിയും ഒന്നിക്കുന്നത്. മീര ജാസ്മിൻ ആണ് നായിക. മോഹൻലാൽ പൊലീസ് വേഷത്തിലെത്തുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട്.
ആഷിക്ക് ഉസ്മാൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ ആഷിക്ക് ഉസ്മാനാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ജനുവരി ഇരുപത്തിമൂന്നിന് തൊടുപുഴയിൽ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ച ചിത്രം സെൻട്രൽ പിക്ചേഴ്സ് പ്രദർശനത്തിനെത്തിക്കുന്നു. രതീഷ് രവിയുടേതാണ് തിരക്കഥ. ജെയ്ക്ക്‌സ് ബിജോയ് സംഗീതമൊരുക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാ?ഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നത് ഷാജികുമാർ ആണ്. നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം മോഹൻലാൽ താടി പൂർണമായും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ തരുൺ മൂർത്തി ചിത്രത്തിനുണ്ട്.


