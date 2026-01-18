തരുൺ മൂർത്തി - മോഹൻലാൽ ചിത്രം വീണ്ടും; നായികയായി മീരാ ജാസ്മിൻ

രേണുക വേണു|
നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് മോഹൻലാലിൻ്റെ നായികയായി മീരാ ജാസ്മിൻ
എത്തുന്നു. തുടരും എന്ന സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം തരുൺ മൂർത്തി - മോഹൻലാൽ
കോമ്പോയിലെത്തുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിലാണ് നായികയായി മീര ജാസ്മിനെത്തുന്നത്.
ആഷിക്ക് ഉസ്മാൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ ആഷിക്ക് ഉസ്മാനാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. അതേസമയം പ്രസിദ്ധമായ വൈക്കം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന തിരക്കഥാ പൂജയോടെയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെെ ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കം കുറിച്ചത്. ജനുവരി ഇരുപത്തിമൂന്നിന് തൊടുപുഴയിൽ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം സെൻട്രൽ പിക്ചേഴ്സ് പ്രദർശനത്തിനെത്തിക്കുന്നു. രതീഷ് രവിയുടേതാണ് തിരക്കഥ. ജെയ്ക്ക്സ് ബിജോയ് സംഗീതമൊരുക്കുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നത് ഷാജികുമാർ ആണ്.
2013ൽ സിദ്ദീഖിൻ്റെ സംവിധാനത്തിലൊരുങ്ങിയ ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻ്റിൽമാൻ എന്ന ചിത്രത്തിലായിരുന്നു നേരത്തെ ഇരുവരും ഒന്നിച്ചെത്തിയത്. സത്യൻ അന്തിക്കാട് ചിത്രമായ ഹൃദയപൂർവം സിനിമയിൽ കാമിയോ റോളിലും നടി എത്തിയിരുന്നു.