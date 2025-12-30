വിവാഹിതയാകാൻ വീട്ടുകാരുടെ നിർബന്ധം, കന്നഡ നടി നന്ദിനി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ

അഭിറാം മനോഹർ|
കന്നഡ സീരിയല് നടി സി എം നന്ദിനിയെ(26) ആത്മഹത്യ
ചെയ്ത നിലയില് കണ്ടെത്തി. നന്ദിനി വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന കെങ്കേരിയിലെ വീട്ടിലാണ് താരത്തെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്. മുറിയില് നിന്ന് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് കണ്ടെത്തിയതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങളും വിഷാദാവസ്ഥയും തന്നെ അലട്ടുന്നതായി നന്ദിനി ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പില് പറയുന്നു.
അഭിനയജീവിതവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനായിരുന്നു നന്ദിനിയുടെ താത്പര്യം. എന്നാല് വിവാഹിതയാകാനും സര്ക്കാര് ജോലി തേടാനും വീട്ടുകാരില് നിന്ന് വലിയ സമ്മര്ദ്ദമുണ്ടായിരുന്നു. നന്ദിനിയുടെ പിതാവ് 2019ല് സര്ക്കാര് സര്വീസിലിരിക്കെയാണ് മരിച്ചത്. ആശ്രിത നിയമനത്തിലൂടെ നന്ദിനിക്ക് ജോലിയില് പ്രവേശിക്കാന് അവസരമുണ്ടായിരുന്നു. അഭിനയം ഒഴിവാക്കി ജോലിയില് ചേരാനും വിവാഹിതയാകാനും കുടുംബം നിര്ബന്ധിച്ചിരുന്നു. ഇതില് നന്ദിനിക്ക് താത്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ് കുറിപ്പില് പറയുന്നതെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം നന്ദിനിയെ ഫോണില് കിട്ടാതെ വന്നതിനെ തുടര്ന്ന് സുഹൃത്തുക്കള് താമസസ്ഥലത്തെ വീട്ടുകാരെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവര് വാതില് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോള് ജനാലക്കമ്പിയില് ഷാള് ഉപയോഗിച്ച് തൂങ്ങിയ നിലയിലായിരുന്നു. അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്തെന്നും മറ്റ് ദുരൂഹതകള് ഒന്നും തന്നെയില്ലെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.